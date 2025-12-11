napoli
Pony fugge e corre tra le auto in strada, preso dai carabinieri: sorpresa a Giugliano in Campania

Pony galoppa tra le auto in strada in via Staffetta a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania. Rincorso e preso dai carabinieri: affidato ai veterinari Asl.
A cura di Pierluigi Frattasi
Un pony fugge tra le auto in strada sulla via Staffetta, a Giugliano in Campania. Il cavallo trotta e galoppa tra i veicoli che sfrecciano, probabilmente spaventato da quanto lo circonda. Una situazione di potenziale pericolo, anche per gli automobilisti, sorpresi dall'insolita scena. Per fortuna, sul posto arrivano i carabinieri, della vicina stazione di Lago Patria, allertati dai residenti. I militari dell'Arma riescono a raggiungere l'animale, senza spaventarlo e a metterlo in sicurezza. L'episodio è accaduto questa mattina, giovedì 11 dicembre. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il cavallino era probabilmente scappato da qualche maneggio o agriturismo in zona o da qualche terreno della zona. Saranno le indagini a chiarire la provenienza e cosa sia accaduto.

Il pony dal manto marrone e con una vistosa frangetta sulla criniera ha incuriosito i passanti che si sono chiesti da dove arrivasse. Per fortuna tutto è finito bene. Mentre il pony galoppava in strada, i carabinieri lo hanno rincorso e sono riusciti a bloccarlo. Il quadrupede è stato legato ai pali dissuasori sul marciapiedi e poi affidato dai carabinieri, intervenuti assieme alle guardie zoofile, ai veterinari dell'Asl Napoli 2 Nord. Sarà visitato e si procederà contestualmente a rintracciare i responsabili. La fuga del cavallo è stata breve, ma ha suscitato sia curiosità che ilarità tra  gli abitanti e i passanti della zona. Via Staffetta è una strada che collega Lago Patria e Varcaturo, sulla fascia costiera che si trova nella zona di competenza del Comune di Giugliano in Campania, ed è molto frequentata.

Cronaca
napoli
