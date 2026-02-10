Pizzeria Benvenuti al Sud incendiata a Secondigliano, per i 21 sfollati donati cibo, coperte e vestiti

Donati cibo, vestiti e coperte per i 21 sfollati della palazzina di Corso Secondigliano, sgomberate ieri mattina dopo un grosso incendio che ha devastato la pizzeria "Benvenuti al Sud" e un'officina di pneumatici vicino. Le famiglie sono state accolte temporaneamente presso il Centro Giovanile “Sandro Pertini”, di Secondigliano, struttura gestita in partenariato da Agorà Partenopea e Assoutenti Napoli. Per domare il rogo, ieri sono state necessarie 6 squadre dei vigili del fuoco, inviate dal Comando di Napoli e sono giunti rinforzi anche da Caserta.

Fin dalle prime ore successive all’accaduto, le famiglie colpite sono state assistite dalle associazioni, che si sono attivate immediatamente per garantire supporto concreto e una prima accoglienza dignitosa. Oggi, il presidente nazionale di Assoutenti, Gabriele Melluso, e il presidente di l’Agorà Partenopea, Manuel Fabozzo, si sono recati personalmente presso il centro per incontrare le famiglie e verificare le condizioni di ospitalità e assistenza, accompagnati dal testimonial di Assoutenti Ciro Giustiniani, che ha voluto portare la propria vicinanza alle persone coinvolte.

Gara di solidarietà per gli sfollati: donati cibo e coperte

Gara di solidarietà per gli sfollati da parte dei Napoletani, che hanno donato cibo, coperte e vestiti. "In queste ore difficili – spiega Manuel Fabozzo – vogliamo sottolineare e ringraziare la straordinaria solidarietà che è esplosa a favore delle famiglie sfollate. L’intera cittadinanza ha risposto con grande generosità, facendo a gara per fornire tutto il materiale utile per affrontare la notte e garantire una prima accoglienza dignitosa: coperte, cuscini, alimenti e beni di prima necessità. Un ringraziamento particolare va anche alla protezione civile che ha messo a disposizione le brandine e la cooperativa le lazzarelle per i pasti e tutto quanto necessario per consentire alle persone colpite dall’incendio di trovare immediato ristoro e assistenza. Questa è la dimostrazione concreta di una comunità che non lascia indietro nessuno".

"Stiamo lavorando per rendere meno gravoso il disagio delle 21 persone ospitate presso il Centro Sandro Pertini. Ci attiveremo nel più breve tempo possibile per richiedere la sospensione delle forniture di gas, luce, acqua e telefono, così da evitare ulteriori pesi economici alle famiglie già duramente colpite dall’emergenza», dichiara Gabriele Melluso, Presidente Nazionale di Assoutenti e Assoutenti Napoli.

Assoutenti e Agorà Partenopea desiderano inoltre ringraziare le istituzioni che si sono immediatamente mobilitate per fronteggiare l’emergenza: l’Assessore Chiara Marciani, il Presidente della Municipalità, e il Consigliere Comunale Pasquale Esposito, che sin da subito si è recato sul posto per coordinare le attività e garantire supporto operativo. Assoutenti e Agorà Partenopea continueranno a seguire da vicino l’evoluzione della situazione, restando a disposizione delle famiglie e collaborando con le istituzioni competenti affinché vengano garantite soluzioni rapide, efficaci e dignitose.