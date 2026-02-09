Incendio in pizzeria a Secondigliano, nessuna traccia di liquido infiammabile: ipotesi incidente

L’incendio alla pizzeria "Benvenuti al Sud" a Secondigliano (Foto: Fanpage.it)

Emergono le prime ipotesi dopo i rilievi effettuati nella pizzeria "Benvenuti al Sud" in corso Secondigliano, nell'omonimo quartiere della periferia Nord di Napoli che, tra la notte e questa mattina, 9 febbraio, è stata interessata da un grave incendio, che ha provocato ingenti danni all'attività commerciale. Da quanto si apprende, la Polizia di Stato, che ha eseguito tutti i rilievi del caso, non avrebbe rinvenuto tracce di liquido infiammabile all'interno del locale e non ci sarebbero segni di effrazione. Per questo, l'ipotesi più accreditata al momento è quella del tragico incidente, come un corto circuito, anche se le indagini per fare piena luce sulla vicenda vanno avanti.

L'incendio alla pizzeria "Benvenuti al Sud" è divampato questa notte. Sono stati alcuni residenti a far scattare l'allarme: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che si sono subito adoperati per domare le fiamme. Le operazioni di spegnimento del rogo si sono rivelate, però, particolarmente difficili, dal momento che le fiamme hanno interessato anche l'officina di un gommista adiacente. L'incendio, pertanto, è stato estinto solo nella mattinata odierna, con le fiamme e soprattutto il fumo nero che sono state ben visibili in tutto il quartiere. In via precauzionale, la palazzina sovrastante la pizzeria è stata evacuata; le operazioni dei vigili del fuoco hanno anche provocato disagi alla circolazione automobilistica su corso Secondigliano.