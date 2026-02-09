Incendio nella pizzeria “Benvenuti al Sud” a Secondigliano: il rogo ancora in corso, gravi danni al locale

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella pizzeria nel cuore della notte: il denso fumo nero e le fiamme sono ancora visibili questa mattina e l’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso. Indagini per accertare le cause del rogo. Un incendio, pochi giorni fa, era divampato in un’alta sede del locale, nella provincia di Napoli.

L’incendio alla pizzeria "Benvenuti al Sud" a Secondigliano (Foto: Fanpage.it)

Un incendio di vaste proporzione è divampato nel cuore della notte all'interno della pizzeria "Benvenuti al Sud", storico locale che sorge in corso Secondigliano, nell'omonimo quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Sono stati alcuni residenti, che hanno notato fumo e fiamme provenire dall'attività commerciale, ad allertare i soccorsi: sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli, che si sono adoperati per estinguere il rogo.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme stanno richiedendo più del necessario, tanto che l'intervento, al momento, è ancora in corso e le fiamme e il denso fumo nero erano ben visibili anche questa mattina; l'intervento dei vigili del fuoco, inoltre, ha provocato rallentamenti alla circolazione automobilistica in corso Secondigliano. La palazzina in cui sorge la pizzeria, in via precauzionale, è stata evacuata.

(Foto: Fanpage.it)

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso, utili a determinare le cause dell'incendio, che al momento non sono ancora note. Non è chiaro, infatti, se si tratti di un rogo di natura dolosa o se si sia trattato di un incidente. Soltanto pochi giorni fa, un'altra sede di "Benvenuti al Sud", a Lusciano, nella provincia di Napoli, era stata colpita da un altor incendio.