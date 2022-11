Pitbull azzanna cagnolino alla gola a piazza Medaglie d’Oro, “Così lo uccidi”: seconda volta in due mesi L’aggressione attorno alle 8,30 di questa mattina. Il padrone del pitbull è fuggito. Il cagnolino azzannato sotto gli occhi della padrona che ha gridato aiuto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Orrore in Piazza Medaglie d'Oro, a Napoli, dove questa mattina un cagnolino è stato azzannato alla gola da un pitbull bianco. La violenta aggressione è avvenuta attorno alle ore 8,30, quando molti padroni portano i propri cani a sgambettare nei giardinetti al centro della piazza. Il pitbull, che era accompagnato dal padrone, ha preso di mira un cagnolino marrone che passeggiava tranquillamente, azzannandolo all'improvviso alla gola sotto lo sguardo inorridito della sua padrona. Un'altra aggressione nella stessa piazza era accaduta l'11 ottobre scorso. Il pitbull, anche in quel caso bianco aveva azzannato e ucciso un cagnolino.

La padrona urlava disperata: "Lo uccide!"

Stamattina, quando la padrona ha visto il proprio cagnolino azzannato e in pericolo di vita ha cominciato ad urlare in preda al panico: “Lo uccide, lo uccide”. Le grida hanno richiamato almeno una decina di persone che sono accorse per capire cosa stesse succedendo. Anche diverse auto e scooter che erano in piazza si sono fermati allarmati dalle grida. Il padrone del pitbull avrebbe cercato di fermare il cane, ma senza riuscirci. Sarebbe poi fuggito prima dell'arrivo della Polizia di Stato, richiamata dai presenti.

"Scena orribile, il pitbull non lo mollava"

“È stata una scena terribile – hanno raccontato i presenti – il cagnolino è stato azzannato con grande violenza. Il pitbull non lo mollava, nonostante due persone abbiano cercato di staccarlo. Ha lasciato il piccolo cane solo quando questi non si muoveva più. Il cagnolino ha emesso due rantoli e poi è rimasto immobile, tra le lacrime della sua padrona. Potrebbe essere morto”.

Seconda aggressione di pitbull in piazza in due mesi

È la seconda volta che accade nel giro di due mesi, in piazza Medaglie d'Oro. Già l'11 ottobre scorso, come raccontato da Fanpage.it, un pitbull aveva azzannato e ucciso un cagnolino nei giardinetti, sotto lo sguardo dei due padroni. Anche in quel caso si trattava di un pitbull bianco ed il padrone è fuggito dopo il fatto. Il giorno prima un pitbull aveva azzannato alla gola un cagnolino in piazza dei Martiri, ma in quel caso, l'animale era sopravvissuto, pur se gravemente ferito.