Pisciotta, mostra i seni a ragazzo che denuncia le molestie: tutta la storia chiarita dai carabinieri Aveva mostrato il seno ad un 21enne, toccandogli anche le parti intime: dopo giorni di indagini, i carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno alla persona responsabile, ora denunciata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si è chiuso il cerchio attorno alla vicenda di molestie sessuali denunciate da un ragazzo di 21 anni a Pisciotta, in provincia di Salerno. La storia risale a giovedì 10 marzo: il ragazzo aveva denunciato ai carabinieri che una donna lo aveva prima fatto avvicinare alla vettura con una scusa, poi si era denudata mostrandogli i seni e infine aveva tentato di toccargli le parti intime. L'uomo si era allontanato e, sconcertato, aveva segnalato il tutto alle forze dell'ordine.

I carabinieri della stazione cilentana, partendo dal numero di targa, sono riusciti a risalire alla persona che ora è stata denunciata a piede libero. Si tratterebbe – si apprende da fonti delle forze dell'ordine – di una persona transgender (si indica con questo termine chi ha una identità di genere che non corrisponde al sesso biologico). La persona individuata è residente nella provincia di Napoli e frequenterebbe abitualmente il litorale del Cilento e in particolare la zona di Pisciotta.

La storia delle molestie a Pisciotta

La vicenda è ormai nota, ed ha valicato i confini del piccolo paese cilentano, meta turistica particolarmente rinomata delle coste salernitane. Giovedì 10 marzo, primo pomeriggio: il 21enne si trovava a bordo della propria vettura quando è stato avvicinato. La persona in auto gli ha chiesto informazioni. A quel punto la situazione ha preso tutt'altra piega: prima la persona in auto si è denudata e successivamente ha provato a toccargli le parti intime. Il giovane è riuscito a staccarsi ed allontanarsi a bordo della sua automobile, arrivando alla più vicina stazione dei carabinieri per denunciare il tutto.

Le indagini dei carabinieri

Le ricerche si sono subito attivate: anche perché il giovane, oltre a descrivere dettagliatamente chi lo aveva molestato, aveva annotato il numero di targa. Da quello, i carabinieri sono risaliti alla proprietà del veicolo, stringendo poi il cerchio. Alla fine, una volta ricostruito la dinamica per questa persona transgender è scattata la denuncia a piede libero per molestie. Il 21enne aveva già spiegato, durante la denuncia, di voler agire nella paura che quanto capitato a lui potesse accadere anche ad altri, «magari in presenza di minori».