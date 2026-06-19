Conosce un 74enne sui social, lo narcotizza e lo rapina in Cilento: in carcere 26enne cosentina

Una 26enne è stata arrestata dai carabinieri di Vallo della Lucania: avrebbe circuito un uomo di 74 anni di Salento (Salerno) e, dopo averlo sedato con antidepressivi, insieme a complici avrebbe svaligiato la sua abitazione.

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Lo avrebbe conosciuto sui social e, dopo avere conquistato la sua fiducia, si sarebbe fatta invitare a casa sua. E lì, dopo avergli fatto assumere di nascosto dei farmaci, insieme ad alcuni complici gli avrebbe svaligiato la casa. È la pesante accusa che pesa sulla testa di una 26enne della provincia di Cosenza, indagata dalla Procura di Vallo della Lucania per rapina aggravata in concorso ai danni di un 74enne di Salento (Salerno). La ragazza è finita in carcere, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip.

L'esecuzione del provvedimento è stata affidata ai carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania. Le indagini erano partite a seguito della denuncia sporta dall'anziano che, quando si era ripreso, si era reso conto di essere stato derubato: della ragazza non c'era più traccia e, insieme a lei, erano spariti alcuni oggetti di valore. L'uomo si era rivolto ai militari dell'Arma, raccontando di quella conoscenza nata online e del pessimo epilogo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i primi contatti tra i due c'erano stati proprio sui social. Il 74enne e la 26enne avevano cominciato a parlare in chat e si era creato, almeno così credeva la vittima, un rapporto di amicizia. Poi l'incontro, in casa del 74enne.

Ed è probabile che quello che è accaduto dopo facesse parte di un piano organizzato. La donna, infatti, avrebbe usato degli antidepressivi, contando sul fatto che l'uomo avrebbe perso i sensi dopo una massiccia assunzione. Ma, secondo le ipotesi investigative, non avrebbe agito da sola. Quando l'uomo era ormai privo di conoscenza, avrebbe fatto entrare in casa uno o più complici, che verosimilmente erano andati con lei all'appuntamento e stavano aspettando nei paraggi che arrivasse il via libera.