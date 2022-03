Mostra il seno ad un 21enne, poi prova a palpeggiarlo: lui riesce a scappare e la denuncia Una donna ha tentato di molestare un giovane, mostrandogli prima il seno e poi toccandogli le parti intime: il giovane è scappato ed ha denunciato la donna.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha tentato di molestare sessualmente un 21enne, fermato con una scusa in strada: ma il giovane è riuscito a divincolarsi e l'ha denunciata ai carabinieri, che ora stanno cercando la donna. La vicenda è accaduta a Pisciotta, in provincia di Salerno. Nella città, nota località balneare del Cilento, si cerca ora una donna a bordo di una Lancia Ypsilon grigia, presunta responsabile delle tentate molestie.

Tutto sarebbe avvenuto nel pomeriggio di oggi, quando la donna (età apparente tra i 45 ed i 50 anni), si sarebbe avvicinata al giovane, che era a bordo della propria automobile, per chiedergli delle informazioni. Da lì però, ha spiegato il ragazzo ai carabinieri, le domande sono iniziate a diventare del tutto diverse e alludendo a tutt'altro tipo di informazioni. Quando il giovane, forse per capire di cosa parlasse la donna è sceso dalla vettura, sono iniziate le molestie: prima ha sollevato la felpa, mostrandogli il seno, poi le si è lanciata addosso, toccandogli le parti intime. Il giovane però è riuscito a divincolarsi e a risalire in auto, scappando.

A quel punto ha raggiunto la più vicina stazione dei carabinieri, dove l'ha denunciata fornendo sia una descrizione della donna sia della macchina dalla quale era discesa, di cui ha fornito anche la targa ai militari dell'Arma. Le ricerche sono subito partite: si tratterebbe di una donna del posto, ma non è chiaro cosa possa averla spinta ad un simile gesto. Il giovane avrebbe spiegato ai carabinieri di volerla denunciare perché, spaventato dal comportamento della donna, temeva potesse succedere anche ad altri, magari in presenza di bambini.