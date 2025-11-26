Piove nello stadio Maradona di Napoli, la protesta dello spettatore su Tiktok

Piove all'interno dello stadio Diego Armando Maradona: le immagini, riprese da uno spettatore durante il match di Champions League contro il Qarabaq, mostrano una caduta di acqua considerevole dall'anello superiore dell'impianto di Fuorigrotta, che finisce sulle teste degli spettatori di quello inferiore. Ma il pericolo è soprattutto perché queste infiltrazioni rischiano di danneggiare seriamente proprio l'impianto.

Le immagini, riprese da diversi spettatori tra cui l'utente GennaroLuciana su TikTok, sono difficilmente equivocabili e sottolineano il problema che da tempo riguarda il Maradona, ovvero il bisogno di una profonda ristrutturazione che lo renda al passo coi tempi. Se la copertura infatti copre bene soprattutto tribune e distinti, nei posti più avanzati delle curve la pioggia arriva comunque. Mentre negli anelli inferiori si verifica sempre più spesso la caduta di acqua dovute alle forti piogge. "Guardate qua che spaccatura", mostra GennaroLuciana nel suo video, "l'acqua sta cadendo di sotto, questo è pericoloso".

Già in passato l'impianto era finito sotto l'occhi dei tecnici del Comune di Napoli, in particolare dopo alcune forti scosse di terremoto nei vicini Campi Flegrei: era il aprile dello scorso anno quando "anche in considerazione degli eventi sismici che si sono verificati presso la zona in cui insiste lo stadio nei giorni antecedenti il predetto incontro (Napoli-Frosinone del 14 aprile, ndr), riconducibili indubbiamente all’attività di bradisismo in atto presso l’area flegrea, i tecnici del servizio tecnico Edilizia Sportiva hanno eseguito apposite verifiche, al termine delle quali hanno riscontrato alcune criticità presso le gradinate dell’anello inferiore dello stadio e in particolare nel settore B4 della Curva B". Controlli che poi si estesero anche all'intero impianto.