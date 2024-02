Piedone la serie Sky, finite le riprese a Napoli. Salvatore Esposito: “Vorrei farvela vedere domani” Finite le riprese della serie Sky Piedone a Napoli. Tutte le location dove è stata girata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da FB Salvatore Esposito

Finite le riprese di Piedone, la nuova serie Sky ispirata ai film di Bud Spencer degli anni '70 e '80. L'attore Salvatore Esposito, che veste i panni del nuovo protagonista, l'ispettore Vincenzo Palmieri, "allievo" di Piedone, ha commentato con entusiasmo: "Un misto di emozioni mi pervadono. Vorrei farvela vedere domani per quanto ci siamo impegnati e per quanto siamo contenti !!! Grazie ad ogni singola persona che ha preso parte a questo bellissimo viaggio".

Gli attori della nuova serie Sky Original

"Piedone, lo Sbirro" è la nuova serie Sky Original, prodotta da Wildside srl, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, scritta da Peppe Fiore e diretta da Alessio Maria Federici. Sono previste 4 puntate. Nel cast, assieme a Salvatore Esposito, star di "Gomorra La Serie", dove interpreta Genny Savastano, ci sono Silvia D'Amico, nelle vesti della commissaria Sonia Ascarelli, capo della stazione della Polizia di Stato del Porto di Napoli, e Fabio Balsamo, attore e membro del gruppo The Jackal, nei panni dell’ispettore aggiunto Michele Noviello, appassionato di storia medioevale. La serie si ispira ai celebri film con Bud Spencer ed Enzo Cannavale: "Piedone lo sbirro" (1973), “Piedone a Hong Kong” (1975), “Piedone l'africano” (1978) e “Piedone d'Egitto” (1980).

Dove è stata girata la serie Piedone a Napoli

Le riprese cinematografiche sono partite il 4 novembre e si sono concluse il 21 febbraio scorso. Il "quartier generale" è stato installato nell'ex Scuola Media Statale Au "Duca D'Aosta", di via Flavio Gioia, che per 5 mesi ha accolto gli uffici della serie Tv, fino alla fine di febbraio 2024. Tra le location utilizzate per girare la fiction, ambientata a Napoli, a quanto ha appreso Fanpage.it, c'è piazza Mercato, dove si è girato anche a gennaio, una delle piazze più belle e famose della città, a pochi passi dalla Basilica del Carmine e dalle torri aragonesi. Altro set, poi, in via Santa Teresa degli Scalzi, importante strada del centro storico di Napoli, a cavallo tra i Rioni Materdei e Sanità. E, ancora, a Forcella, in via Egiziaca, per la precisione, all'altezza dei civici 29-33, nei pressi del Presidio Ospedaliero dell'Annunziata, e alle spalle della Basilica della Santissima Annunziata Maggiore, poco distante da Corso Umberto I e da piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli.