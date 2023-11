A Napoli si gira Piedone lo Sbirro di Bud Spencer con Salvatore Esposito: riprese a piazza Mercato Partono le riprese cinematografiche della nuova serie Sky ispirata ai film di Bud Spencer. Set per due giorni al centro storico di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli partono le riprese cinematografiche di "Piedone, lo Sbirro", la nuova serie Sky Original, ispirata ai celebri film di Bud Spencer, che ha per protagonista l'attore Salvatore Esposito, star di "Gomorra La Serie", dove interpreta Genny Savastano. Set per due giorni al centro storico di Napoli. Tra le location prescelte, a quanto apprende Fanpage.it, ci sarebbe piazza Mercato, una delle più belle e famose della città, a pochi passi dalla Basilica del Carmine e dalle torri aragonesi.

Si cercano anche attori esordienti

Nelle scorse settimane sono partiti anche i casting. La produzione, infatti, è a caccia anche di volti nuovi, giovani talenti napoletani esordienti, così come avvenuto in passato anche per Gomorra. La serie su Piedone lo Sbirro, il famoso vice-commissario di Polizia Rizzo interpretato da Bud Spencer in una celebre tetralogia, è prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production.

Nei quattro film usciti tutti nel decennio tra gli anni '70 e '80 – "Piedone lo sbirro" (1973), “Piedone a Hong Kong” (1975), “Piedone l'africano” (1978) e “Piedone d'Egitto” (1980) – Bud Spencer era un indomabile vice-commissario di polizia di Napoli che, con modi spicci, combatteva il crimine nel mondo affiancato dal fidato brigadiere Gaetano Caputo, interpretato dall'attore napoletano Enzo Cannavale. Proprio quest'anno si celebra, quindi, il 50esimo anniversario dell'uscita del primo Piedone.

La serie tv in 4 puntate è scritta da Peppe Fiore e diretta da Alessio Maria Federici. Ancora top secret la trama, ma, a quanto filtrato finora, la serie sarà ambientata nella Napoli di oggi. Salvatore Esposito sarà l'ispettore Vincenzo Palmieri, "allievo" di Piedone e quindi avvezzo ai suoi stessi metodi non convenzionali, di rientro a Napoli dopo diversi anni.