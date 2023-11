Piedone lo Sbirro di Bud Spencer torna. È ambientato nella Napoli di oggi con Salvatore Esposito Dal commissario Rizzo all’ispettore Palmieri, da Bud Spencer a Salvatore Esposito. La Napoli degli anni Settanta di Piedone con quella della serie tv ambientata nella città di oggi.

A cura di Redazione Napoli

Qualcuno ha già visto (lo sappiamo perché puntualmente sono spuntati filmati su TikTok) dei sopralluoghi nel centro, zona Questura di Napoli. Perché si parlerà molti di polizia in questa serie tv, ispirata alla saga di "Piedone lo sbirro", la celebre tetralogia di film che negli anni Settanta ebbe come protagonista Bud Spencer, nei panni del vice commissario di polizia Rizzo, uomo buono ma dai modi spicci e per questo inviso alle gerarchie. I film di Bud Spencer furono diretti da Steno, al secolo Stefano Vanzina, celebre regista di grandi commedie italiane nonché papà di Enrico ed Carlo Vanzina. A interpretare il nuovo Piedone sarà Salvatore Esposito, il Genny Savastano della serie tv Sky "Gomorra".

La serie tv in 4 puntate sarà realizzata per Sky da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, società del gruppo Titanus. Sarà scritta da Peppe Fiore e diretta da Alessio Maria Federici.

Interessante è l'ambientazione: la Napoli di oggi. Perché il protagonista interpretato da Esposito è l'ispettore Vincenzo Palmieri, di ritorno a Napoli dopo diversi anni, "allievo" di Piedone e quindi avvezzo ai suoi stessi metodi non convenzionali. E oggi come ieri, questa è la trama, il tema sarà come far convivere metodi spicci, procedure e gerarchie. Nel corso delle indagini, poi, l'ispettore Palmieri dovrà far "pace" con la sua città.