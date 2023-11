Piedone di Bud Spencer, set in zona Museo per la serie Sky: riprese in via Santa Teresa degli Scalzi La serie Sky Piedone si gira in via Santa Teresa degli Scalzi, tra palazzi storici e il Museo Archeologico.

A cura di Pierluigi Frattasi

La serie Sky su "Piedone, lo Sbirro" di Bud Spencer si gira al centro storico di Napoli, tra i quartieri Stella e Avvocata. Set nella zona del Museo Archeologico Nazionale con i mezzi di scena. Le riprese cinematografiche della nuova fiction che ha per protagonista Salvatore Esposito – indimenticabile Genny Savastano in Gomorra la serie – sono previste per mercoledì 15 novembre 2023 in via Santa Teresa degli Scalzi, importante strada del centro storico di Napoli, a cavallo tra i Rioni Materdei e Sanità.

Una delle strade più suggestive della città, ricca di palazzi storici e nobiliari, che collega via Pessina e piazza Dante a Capodimonte, passando per il Ponte della Sanità e Corso Amedeo di Savoia. Poco distante dal set, per esempio, c'è la casa del pittore ottocentesco Bernardo Celentano. A qualche centinaio di metri visse per alcuni anni anche Giacomo Leopardi.

Le riprese di Piedone sono partite la scorsa settimana. Tra le location prescelte c'è anche piazza Mercato, una delle più belle e suggestive della città. La nuova serie Sky Original, prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production, è ispirata ai celebri film di Bud Spencer degli anni '70 e '80. Nel cast ci sarà anche Fabio Balsamo, attore e membro del gruppo The Jackal. Nei film Bud Spencer interpretava il vice-commissario Rizzo, affiancato dal brigadiere Gaetano Caputo, interpretato dall'attore napoletano Enzo Cannavale. Nella fiction Sky, invece, Salvatore Esposito sarà l'ispettore Vincenzo Palmieri, "allievo" di Piedone.

Leggi anche Campi Flegrei, martedì 7 il ministro Musumeci incontra i sindaci per fare il punto sul bradisismo

L’attore Fabio Balsamo nel cast di "Piedone" la serie

Il piano traffico per le riprese

Per consentire le riprese cinematografiche in via Santa Teresa degli Scalzi, il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano di viabilità. La strada potrebbe essere chiusa più volte e poi riaperta all'altezza del civico 24. L'ordinanza prevede che "per poter effettuare le riprese, la Produzione del film ha necessità di gestire in modalità stop and go il traffico veicolare nella via e di liberare dalle auto in sosta via Santa Teresa degli Scalzi, per circa 20 metri lineari a partire dal civico n°35" e istituisce: