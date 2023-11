La serie Sky “Piedone” di Bud Spencer si gira a Forcella: set vicino all’Ospedale Annunziata La serie Sky Piedone lo Sbirro si gira a via Egiziaca a Forcella, nei pressi dell’Ospedale Annunziata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Proseguono le riprese a Napoli della serie Sky Original "Piedone, lo sbirro", ispirata ai mitici film con Bud Spencer degli anni '70-'80. Protagonista, questa volta, un altro attore molto amato dal grande pubblico, Salvatore Esposito, già star di "Gomorra La Serie", dove interpreta Genny Savastano, e adesso, invece, nei panni dell'ispettore Vincenzo Palmieri, "allievo" di Piedone. Nel cast anche Fabio Balsamo, attore e membro del gruppo The Jackal.

Le riprese della serie Sky a Forcella

Questa volta il set della serie si sposta a Forcella, in via Egiziaca, per la precisione, all'altezza dei civici 29-33, nei pressi del Presidio Ospedaliero dell'Annunziata, e alle spalle della Basilica della Santissima Annunziata Maggiore. Si tratta di una strada poco distante da Corso Umberto I e da piazza Garibaldi, nel cuore di Napoli.

C'è grande attesa per questa serie tv, in 4 puntate, prodotta da Sky Studios, Wildside, società del gruppo Fremantle e Titanus Production. La sceneggiatura è di Peppe Fiore, mentre alla regia c'è Alessio Maria Federici. Per 5 mesi, intanto, l'ex Scuola Media Statale Duca D'Aosta di via Flavio Gioia accoglierà gli uffici della troupe, fino al 29 febbraio 2024, grazie ad un accordo con il Comune di Napoli.

Nei film di Bud Spencer, l'attore protagonista interpretava il vice-commissario Rizzo, un poliziotto dai modi rudi, ma persuasivi, affiancato dal brigadiere Gaetano Caputo, interpretato dal grande attore napoletano Enzo Cannavale. La nuova serie riprende il mondo di Piedone portandolo ai nostri giorni. Tra le altre location scelte in città anche piazza Mercato e via Santa Teresa degli Scalzi.