Picchia la barista e tenta di stuprarla, ma lei riesce a scappare: aggressore preso nel Salernitano

La barista è stata assalita all’interno del locale a Sant’Arsenio. L’aggressore è fuggito, ma è stato incastrato dalle videocamere. Denunciato dai carabinieri.

Immagine di repertorio

Assale la barista, approfittando che è sola in sala, la picchia e tenta di stuprarla. Ma lei riesce a divincolarsi e a scappare. Anche l'aggressore, fallito il tentativo, si dà alla fuga. Ma viene incastrato dalle immagini delle telecamere interne del locale e denunciato. L'episodio è accaduto negli scorsi giorni a Sant'Arsenio, in provincia di Salerno. L'uomo, originario del Vallo di Diano, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina per tentata violenza sessuale ai danni della barista, avvenuta all'interno di un bar. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

La donna portato all'ospedale di Polla

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era rimasta da sola all'interno del locale, quando sarebbe stata assalita dall'avventore che avrebbe provato a violentarla. Il suo strenuo tentativo di resistenza lo avrebbe fatto però desistere dal proposito. L'assalitore, a quel punto, si sarebbe dato alla fuga. La donna nel tentativo di resistenza è rimasta ferita, ma non gravemente. Trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla, è stata dimessa con pochi giorni di prognosi per la guarigione, ed ha sporto denuncia.

Intanto, è partita la caccia all'aggressore. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro, si sono basate delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, della testimonianza della vittima e del supporto della Polizia locale. Gli accertamenti hanno permesso di identificare il presunto autore dell'aggressione. L'uomo è stato formalmente denunciato all'autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire ogni ulteriore dettaglio della vicenda.