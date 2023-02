Piazza Municipio vandalizzata ancora con graffiti, aveva riaperto l’anno scorso dopo 20 anni La piazza restaurata l’anno scorso dopo 20 anni di cantieri. Il Comune costretto ad intervenire nuovamente con gli operai per ripulire graffiti e scritte oscene.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza Municipio a Napoli, restaurata appena l'anno scorso, dopo 20 anni di cantieri, vandalizzata per la seconda volta in meno di un anno. Il Comune costretto ad intervenire nuovamente con gli operai della Napoli Servizi per ripulire graffiti e scritte oscene.

Riaperta interamente nel 2022 dopo 20 anni di cantieri

La piazza era stata riconsegnata alla città appena l'anno scorso, dopo la fine dei lavori di restyling della metropolitana. Rimessa a nuovo, dopo 20 anni di cantieri e transenne, e restituita alla città ad aprile 2022. Purtroppo, pochi giorni dopo la consegna, era stata già vittima dei raid vandalici, con scritte e graffiti che ne avevano deturpato i muretti freschi di pittura. Il Municipio era intervenuto, tramite gli operai della Napoli Servizi, ripulendo tutto.

Vandalizzata per la seconda volta in un anno

A distanza di meno di un anno, però, la piazza è stata vandalizzata di nuovo. Deturpata dalle scritte con la vernice spray in diversi punti. Uno scempio per cittadini e turisti che affollano la piazza, molto frequentata per la sua centralità e la vicinanza al Porto e alla metropolitana. Palazzo San Giacomo così è stato costretto a dover intervenire di nuovo. Gli operai della Napoli Servizi, questa mattina, sono tornati di nuovo in piazza Municipio, armati di spugne e pennelli.

È stata fatta una rimozione straordinaria delle scritte vandaliche dall'emiciclo antistante la Fontana del Nettuno, che si trova nella parte alta di piazza Municipio, di fronte all'ingresso di Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. Un intervento che era stato seguito già alcuni mesi fa, ma che è stato necessario ripetere, come detto, perché la piazza è stata di nuovo vandalizzata.