Piazza Cavour cambia: aiuole fiorite, fontane e aree per i cani davanti alla metro

Approvato il progetto di fattibilità dei nuovi giardini. I lavori partiranno entro l’estate e saranno conclusi entro l’anno.

Piazza Cavour a Napoli cambia look. I giardinetto oggi abbandonati rinasceranno con aiuole fiorite, alberi, fontane e aree per lo sgambettamento dei cani. Insomma, negli spazi antistanti la fermata della metro Linea 1 del Museo Archeologico e quella della Linea 2, anche questa rimessa a nuovo, sorgerà quasi un nuovo parco verde. L'importo dei lavori è di 250mila euro, dei quali 20mila circa per il progetto di Fattibilità Tecnico Economica già pronto. I lavori dovrebbero partire entro l'estate e concludersi per la fine dell'anno. I fondi arrivano dalla tassa sull'inquinamento acustico dell'Aeroporto di Capodichino (Iresa).

La delibera 252 per le opere di compensazione ambientale di indennizzo alla popolazione e sistemazione di piazza Cavour, firmata dall'assessore all'Ambiente, Vincenzo Santagada, il 4 giugno, arriva oggi in consiglio comunale. Con ordine del giorno del consiglio della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena del 14 luglio, afferma il presidente del parlamentino Fabio Greco, c'è stata la "presa d’atto del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla riqualificazione del sistema del verde di Piazza Cavour. Con la presenza dell’Assessore Santagada abbiamo presentato il progetto esecutivo della rigenerazione dei giardini storici di piazza Cavour di competenza municipale. Un lavoro complicato che siamo riusciti a portare a conclusione".

Il progettista dei giardini della nuova piazza è l'architetto Agronomo Luca Boursier, che ha sviluppato un progetto di rigenerazione che andrà riqualificare le aree verdi con la realizzazione dell’impianto d’irrigazione e la piantumazione di nuove specie arboree la sistemazione delle alberature e realizzazione di una nuova e grande area sgambamento cani. "Adesso – conclude Greco – iniziamo il secondo step, quello legato alla gara e affido dei lavori che per il mese di ottobre contiamo di iniziare".

Il servizio di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica per la riqualificazione del sistema del verde di piazza Cavour era stato affidato nel 2025 per 20mila euro circa. Per quanto riguarda i lavori restano 230mila euro. La spesa sarà impegnata nel II trimestre 2026, mentre i cantieri partiranno a breve e saranno conclusi entro l'anno.