video suggerito

Pesce avariato e in cattivo stato di conservazione sequestrato in un punto vendita del Napoletano Mezzo quintale di prodotti ittici sequestrato dalla Guardia Costiera a Boscoreale: pronto ad essere venduto, ma era avariato e in pessimo stato di conservazione. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il pesce sequestrato dalla Guardia Costiera

Mezzo quintale di prodotti ittici è stato sequestrato dal personale della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia all'interno di un noto punto vendita della grande distribuzione a Boscoreale, in provincia di Napoli. Gli uomini della Guardia Costiera diretta dal Comandante Andrea Pellegrino, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Napoli, ha scoperto che si trattava di prodotti avariati e in cattivo stato di conservazione, e dunque non idoneo al consumo umano diretto.

Il titolare è stato anche multato di 1.500 euro per l'omessa tracciabilità del prodotto, caratteristica che in sua assenza non permette al consumatore finale di conoscere il luogo di cattura del pescato, la produzione e/o l’eventuale sede di lavorazione e, quindi, l’intera filiera del prodotto. I controlli, fanno sapere dalla Guardia Costiera, continueranno anche nei prossimi giorni, "al fine di garantire il rispetto delle norme volte a salvaguardare la sicurezza e il benessere al consumatore ed ai cittadini tutti".

Il pesce sequestrato dalla Guardia Costiera a Boscoreale, in provincia di Napoli