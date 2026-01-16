Pesa oltre 10 chili il monopattino elettrico a noleggio caduto addosso a una donna a Napoli

Immagine di repertorio

È un monopattino elettrico quello caduto addosso ad una donna a Fuorigrotta, nella giornata di ieri, un modello a noleggio, di quelli che si trovano in giro per le strade di Napoli, nella disponibilità di chiunque li voglia affittare, che pesa oltre 10 chilogrammi. Il mezzo di trasporto smart le è piombato addosso da un'altezza di circa 7 metri, nei pressi del Sert dell'Asl Napoli 1 Centro di Fuorigrotta, provocandole varie ferite. La donna, una 67enne napoletana, è attualmente ricoverata all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'anziana avrebbe riportato una contusione riportata all'addome.

Le indagini della polizia sul monopattino

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato del commissariato San Paolo. Secondo le prime informazioni, il monopattino sarebbe stato lanciato da due ragazzini, per motivi ancora da chiarire. A Napoli, purtroppo, questi monopattini a noleggio sono spesso oggetto di vandalizzazioni. Lanciati anche dalle balaustre del Lungomare di via Caracciolo sugli scogli sottostanti.

Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. L'episodio risale alla giornata di ieri, 15 gennaio. La donna stava camminando nei pressi dell'edificio che ospita gli uffici e il servizio Sert dell'Asl Napoli 1 quando il monopattino, dal peso di oltre dieci chili, le è piombato addosso. Il monopattino sarebbe stato lanciato dal tetto dell'edificio, dove si trova un'area usata come parcheggio. La vittima, rimasta vigile e cosciente, è stata soccorsa e trasportata in codice arancione al Cardarelli, dove è stata ricoverata nel Trauma Center.