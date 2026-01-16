Donna colpita da un monopattino lanciato a Fuorigrotta: sospetti su due ragazzini

L’edificio da cui è stato lanciato il monopattino, a Fuorigrotta

Sarebbero stati due ragazzini a lanciare nel vuoto il monopattino che ieri ha colpito alla testa una donna di 67 anni nel quartiere Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli: i poliziotti del commissariato San Paolo sono sulle loro tracce. Si tratterebbe, apprende Fanpage.it da fonti investigative, di giovanissimi, dei riscontri sarebbero arrivati dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Migliorano, intanto, le condizioni della donna ferita, che resta ricoverata al Cardarelli.

Donna colpita alla testa da monopattino

L'episodio risale alla giornata di ieri, 15 gennaio. La donna stava camminando nei pressi dell'edificio che ospita gli uffici e il servizio Serd dell'Asl Napoli 1 quando il monopattino le è piombato addosso, colpendola anche alla testa. La vittima, rimasta vigile e cosciente, è stata soccorsa e trasportata in codice arancione al Cardarelli, dove è stata ricoverata nel Trauma Center. I medici non hanno sciolto la prognosi, che resta riservata, per valutare l'evoluzione delle ferite ma il pericolo di vita sarebbe stato escluso.

I sospetti su due giovanissimi

Sull'accaduto indagano i poliziotti del vicino commissariato San Paolo. Il monopattino sarebbe stato lanciato dal tetto dell'edificio, dove si trova un'area usata come parcheggio. Dalle prime ricostruzioni è emerso che non è caduto, ma che è stato lanciato intenzionalmente verso la strada circostante, da un'altezza tra i 7 e gli 8 metri. Nel corso delle verifiche sono state acquisite le telecamere di sorveglianza della zona, tra quelle pubbliche e quelle dello stadio Maradona, e in quelle immagini sarebbero stati individuati i due presunti responsabili, che al momento non sarebbero stati ancora identificati.