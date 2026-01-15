Lanciano monopattino da 7 metri, donna colpita alla testa a Napoli: in prognosi riservata

Una 67enne è rimasta ferita a Napoli: è stata colpita alla testa da un monopattino lanciato da un parcheggio sul tetto di una struttura mentre era in piazzale Tecchio.

Una donna di 67 anni è rimasta ferita mentre si trovava in piazzale Tecchio, quartiere Fuorigrotta, periferia occidentale di Napoli; un monopattino è stato lanciato dal terrazzo della struttura dell'Asl Napoli 1, dove si trova un parcheggio, e l'ha centrata, colpendola anche alla testa. Trasportata al Cardarelli, la donna è stata giudicata non in pericolo di vita ma è stata ricoverata in prognosi riservata e i suoi parametri vitali vengono tenuti costantemente sotto controllo.

Donna colpita alla testa da un monopattino a Napoli

È successo nella giornata di oggi, 15 gennaio, sull'accaduto sono in corso indagini affidate alla Polizia di Stato. Stando a quanto ricostruito dagli agenti, la vittima stava passeggiando accanto all'edificio che ospita anche il Sert quando il monopattino le è piombato addosso; secondo i primi rilievi non sarebbe caduto, ma sarebbe stato lanciato, quindi intenzionalmente, verso la strada circostante dal parcheggio che si trova sul tetto della struttura.

Soccorsa da alcuni passanti, la donna è stata affidate alle cure del 118; è stata portata in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli in codice arancione. Per tutto il tragitto è rimasta vigile e cosciente. Visto il tipo di ferita, i medici hanno disposto il ricovero in modo da valutare eventuale complicazioni; la 67enne è stata quindi trasferita nel Trauma Center dell'ospedale collinare in prognosi riservata.

Ricoverata in prognosi riservata. Indaga la Polizia

Sulla vicenda sono in corso accertamenti. L'area utilizzata come parcheggio, che si trova ad un'altezza di circa 7/8 metri rispetto alla strada sottostante, ha diverse vie di accesso; al vaglio la possibilità che informazioni utili per risalire ai responsabili possano essere ricavate dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza della struttura e dello stadio Maradona, che si trova poco distante.