Perde il controllo dell’auto, travolge tre persone e finisce contro le fioriere a Procida Ha perso il controllo dell’auto ed ha travolto tre persone: tanta paura nelle strade di Procida. Le immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Perde il controllo dell'auto e finisce per travolgere tre persone, prima di terminare la sua corsa contro alcune fioriere. La vicenda è accaduta questa mattina a Procida, l'Isola Capitale della Cultura 2022 che sta ospitando la rassegna nazionale. Fortunatamente non ci sono state vittime, e i coinvolti se la sono cavati con pochi danni, anche se non proprio marginali. Il guidatore ha poi spiegato come i freni non abbiano funzionato, facendo diventare la sua utilitaria un piccolo missile.

Le immagini dell'impatto

Le immagini sono state riprese anche da una telecamera di videosorveglianza all'incrocio di via Libertà: si vedono scene comuni per le 9.25 del mattino, con persone intente a chiacchierare, qualche pedone ed automobili che passano normalmente. All'improvviso si vede arrivare un'utilitaria che, a velocità sostenuta, travolge prima un uomo che stava attraversando sulle strisce pedonali, quindi una signora con le buste della spesa. L'automobile riesce a girare e finisce fuori inquadratura, dove però colpirà anche una terza persona a bordo del proprio scooter e finirà la sua corsa contro le fioriere a margine della strada.

Tanta paura per i feriti

A parte il forte spavento, tutte le tre persone investite stanno relativamente bene e sopratutto nessuno di essi è in pericolo di vita. Molto peggio sarebbe andata se l'automobile avesse travolto i tavolini esterni di alcuni bar in zona, pieni di turisti. Sul posto sono giunti subito carabinieri e ambulanze: il primo investito ha riportato la frattura di tibia e perone, la donna ha riportato problemi ad una vertebra ed un trauma cranico; è andata meglio invece all'uomo sullo scooter, che se l'è cavata con qualche contusione riportata ad un ginocchio.