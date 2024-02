Perché una battuta di Mare Fuori ha spopolato a Sanremo dopo la canzone di Clara Un meme che riguarda Mare Fuori spopola sul web dopo l’esibizione di Clara al Festival di Sanremo: la cantante-attrice, nella fortunata serie Rai, interpreta Giulia, meglio conosciuta come Crazy J. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Uno è l'evento di punta, come ogni anno, della programmazione Rai – e della televisione italiana; l'altra è la serie dei record, la cui quarta stagione sta spopolando, proprio in questi giorni, su Rai Play. Eppure, il Festival di Sanremo e Mare Fuori potrebbero avere in comune più di questo. Merito di Clara Soccini, in arte Clara, cantante in gara che ieri (martedì 6 febbraio, ndr) ha aperto la 74esima edizione del Festival di Sanremo; sì, perché Clara, in Mare Fuori, interpreta Giulia/Crazy J, ragazza milanese, già cantante trap con una certa fama, che è entrata all'Ipm di Napoli nella terza stagione della fortunata serie targata Rai. E merito del popolo di internet.

Sul web, subito dopo l'esibizione di Clara, sono piovuti infatti meme, tweet, commenti: tutti facevano riferimento solo e soltanto a un episodio della terza stagione che vede protagonisti proprio Giulia e un altro dei protagonisti della serie, ovvero Cardiotrap. Il personaggio, al secolo Gianni Cardillo (interpretato da Domenico Cuomo) ha il pallino per la musica e, insieme a Filippo alias "Chiattillo" (interpretato da Nicolas Maupas) scrive e compone un brano "Origami all'alba". Giulia ascolta la canzone, se ne appropria e la incide, ottenendo una certa popolarità.

Il torto subito distrugge Cardiotrap che, nella sua cella, quando ascolta alla radio la sua opera, cantata però da Giulia, si lascia andare a un pianto disperato e urla una frase ormai iconica della terza stagione: "O' Chiattì, c'hanno fottuto o' piezzo"; in italiano: "Chiattillo, ci hanno rubato la canzone". E proprio questa frase, da quando Clara Soccini si è esibita sul palco dell'Ariston, da ieri riempie il web, insieme all'immagine del povero Cardiotrap disperato, in lacrime.