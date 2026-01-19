napoli
video suggerito
video suggerito
Trasporto pubblico a Napoli

Perché si è fermata la metro 1 di Napoli stamattina: rotto uno scambio a Piscinola. E stasera chiuderà prima

Il motivo dello stop alla metro Linea 1 di Napoli questa mattina. Ancora un guasto allo scambio a Piscinola. A piedi migliaia di pendolari. E stasera chiuderà in anticipo di 2 ore.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Trasporto pubblico a Napoli

La Metro Linea 1 di Napoli ferma per circa un'ora (7,40-8,30) sulla tratta da Piscinola al Frullone questa mattina per un guasto tecnico. Lo stop improvviso ha causato molti disagi all'utenza, perché è arrivato in pieno orario du punta, quando si spostano migliaia di studenti e lavoratori pendolari, in particolare quelli che arrivano dai comuni dell'area nord, come Marano, Mugnano, Villaricca e Giugliano attraverso la Metro Arcobaleno di Eav che fa capolinea proprio a Piscinola, dove scambia con Linea 1. Ma perché si è fermata la Linea 1 questa mattina? Il motivo, a quanto apprende Fanpage.it, è stato un guasto alla stazione di Piscinola, una cosa, purtroppo, abbastanza frequente.

Guasto allo scambio a Piscinola, il motivo dello stop

Il blocco dei treni tra Piscinola e Frullone è stato dovuto ad un guasto allo scambio alla Stazione di Piscinola. Si tratta, precisamente, di un deviatore, chiamato volgarmente scambio, che serve ad indirizzare i treni su un preciso binario. Lo stop, come detto, ha provocato parecchi disagi, considerando anche la giornata di pioggia e il traffico che si è generato in città. Molti hanno dovuto fare ricorso a mezzi di trasporto alternativi, come bus e taxi per raggiungere scuole, università e uffici.

La metro Linea 1 chiuderà in anticipo oggi

Ma non finisce qui. La metro Linea 1, infatti, chiuderà in anticipo oggi di due ore, rispetto all'orario consueto. Chiusura anticipata che si protrarrà fino a giovedì 22. "La metro Linea 1 per consentire attività di verifica in linea – si legge nella nota di Anm, l'azienda napoletana della mobilità di proprietà del Comune di Napoli – da lunedì 19 a giovedì 22 gennaio, anticipa le ultime corse: da Piscinola ore 20,48 e da Centro Direzionale ore 21,16".

Attualità
Trasporti
0 CONDIVISIONI
Immagine
La provocazione di Borrelli: va da Napolitano Store a scrivere che è sotto sequestro
Sequestro da 5 milioni per il tiktoker dei cellulari: vendita in nero, truffa Iva e fatture false
Perché i negozi di Napolitano Store sono ancora aperti nonostante il sequestro dell'azienda
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views