Perché si è fermata la metro 1 di Napoli stamattina: rotto uno scambio a Piscinola. E stasera chiuderà prima

La Metro Linea 1 di Napoli ferma per circa un'ora (7,40-8,30) sulla tratta da Piscinola al Frullone questa mattina per un guasto tecnico. Lo stop improvviso ha causato molti disagi all'utenza, perché è arrivato in pieno orario du punta, quando si spostano migliaia di studenti e lavoratori pendolari, in particolare quelli che arrivano dai comuni dell'area nord, come Marano, Mugnano, Villaricca e Giugliano attraverso la Metro Arcobaleno di Eav che fa capolinea proprio a Piscinola, dove scambia con Linea 1. Ma perché si è fermata la Linea 1 questa mattina? Il motivo, a quanto apprende Fanpage.it, è stato un guasto alla stazione di Piscinola, una cosa, purtroppo, abbastanza frequente.

Guasto allo scambio a Piscinola, il motivo dello stop

Il blocco dei treni tra Piscinola e Frullone è stato dovuto ad un guasto allo scambio alla Stazione di Piscinola. Si tratta, precisamente, di un deviatore, chiamato volgarmente scambio, che serve ad indirizzare i treni su un preciso binario. Lo stop, come detto, ha provocato parecchi disagi, considerando anche la giornata di pioggia e il traffico che si è generato in città. Molti hanno dovuto fare ricorso a mezzi di trasporto alternativi, come bus e taxi per raggiungere scuole, università e uffici.

La metro Linea 1 chiuderà in anticipo oggi

Ma non finisce qui. La metro Linea 1, infatti, chiuderà in anticipo oggi di due ore, rispetto all'orario consueto. Chiusura anticipata che si protrarrà fino a giovedì 22. "La metro Linea 1 per consentire attività di verifica in linea – si legge nella nota di Anm, l'azienda napoletana della mobilità di proprietà del Comune di Napoli – da lunedì 19 a giovedì 22 gennaio, anticipa le ultime corse: da Piscinola ore 20,48 e da Centro Direzionale ore 21,16".