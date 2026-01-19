Sciopero Circumvesuviana e guasti sulla metro Linea 1: lunedì difficile per chi viaggia

Scioperi, corse test e avarie: tra Circumvesuviana e metro 1 di Napoli ennesima giornata difficile per i pendolari.

Lunedì di disagi per chi viaggia sui mezzi locali: dalle ore 7.40, per un guasto tecnico, la metropolitana Linea 1 di Napoli effettua servizio sulla tratta Centro Direzionale-Colli Aminei e viceversa. Non effettua le fermate Piscinola, Chiaiano e Frullone, quindi parte della cintura Nord non è collegata. Sempre oggi, per «attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale», la metro chiude prima: ultima corsa da Piscinola ore 20:48, dal Centro Direzionale ore 21:16.

Sul fronte Circumvesuviana, iniziate le sospensioni temporanee del servizio ferroviario per test del nuovo treno Stadler. Le corse prova – spiega Eav – devono essere svolte in orario di esercizio e non di notte perché è necessario effettuarle su tutte le linee con l’infrastruttura a pieno regime.. Per consentire lo svolgimento di queste corse prova sulle linee Vesuviane, oggi, 19 gennaio, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Napoli-Sarno dalle ore 18 e fino ad chiusura servizio.

E sempre oggi c'è uno sciopero di 24 ore da parte del sindacato Confail che interesserà il solo personale viaggiante delle linee Vesuviane. Il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. «Durante l’orario di sciopero – si legge nella nota – l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero».