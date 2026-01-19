napoli
video suggerito
video suggerito
Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero Circumvesuviana e guasti sulla metro Linea 1: lunedì difficile per chi viaggia

Scioperi, corse test e avarie: tra Circumvesuviana e metro 1 di Napoli ennesima giornata difficile per i pendolari.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Redazione Napoli
1 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Trasporto pubblico a Napoli

Lunedì di disagi per chi viaggia sui mezzi locali: dalle ore 7.40, per un guasto tecnico, la metropolitana Linea 1 di Napoli effettua servizio sulla tratta Centro Direzionale-Colli Aminei e viceversa. Non effettua le fermate Piscinola, Chiaiano e Frullone, quindi parte della cintura Nord non è collegata. Sempre oggi, per «attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale», la metro chiude prima: ultima corsa da Piscinola ore 20:48,  dal Centro Direzionale ore 21:16.

Sul fronte Circumvesuviana, iniziate le sospensioni temporanee del servizio ferroviario per test del nuovo treno Stadler. Le corse prova – spiega Eav – devono essere svolte in orario di esercizio e non di notte perché è necessario effettuarle su tutte le linee con l’infrastruttura a pieno regime.. Per consentire lo svolgimento di queste corse prova sulle linee Vesuviane, oggi, 19 gennaio, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Napoli-Sarno dalle ore 18 e fino ad chiusura servizio.

E sempre oggi c'è uno sciopero di 24 ore da parte del sindacato Confail che interesserà il solo personale viaggiante delle linee Vesuviane. Il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30. «Durante l’orario di sciopero – si legge nella nota – l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero».

Attualità
Trasporti
1 CONDIVISIONI
Immagine
La provocazione di Borrelli: va da Napolitano Store a scrivere che è sotto sequestro
Sequestro da 5 milioni per il tiktoker dei cellulari: vendita in nero, truffa Iva e fatture false
Perché i negozi di Napolitano Store sono ancora aperti nonostante il sequestro dell'azienda
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views