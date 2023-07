Perché manca l’elettricità di sera a Napoli: la causa sono i cavi surriscaldati sotto terra Doppio blackout all’Arenella e Fuorigrotta ieri sera. Intervenuta la task force anti-guasto di E-Distribuzione. Montate power stations a piazza Arenella e piazzetta Canneto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Allarme blackout a Napoli per l'emergenza caldo che sta arroventando la città in questi giorni. Stanotte l'energia elettrica è saltata ancora una volta in due quartieri: Arenella e Fuorigrotta. E fino a domani, mercoledì 19 luglio, si prevedono temperature elevate punte di oltre 40 gradi centigradi e tassi di umidità superiori all'80%, ben oltre le medie stagionali. Due giornate da bollino rosso che mettono a dura prova non solo la salute delle persone, ma anche le linee elettriche.

Doppio blackout all'Arenella e a Fuorigrotta

Ieri sera l'energia elettrica è mancata per diverse ore all'Arenella e a Fuorigrotta. L'E-Distribuzione, che gestisce gli elettrodotti cittadini, ha allestito già negli scorsi giorni una task force anti-guasti che è prontamente intervenuta con i suoi tecnici per ripristinare nel più breve tempo possibile l'erogazione dell'elettricità. Due guasti differenti con dei picchi di disalimentazione più alta. I tecnici hanno avviato subito le manovre sulla rete per ripristinare la corrente, con una sorta di bypass.

Allestite le power station a piazza Arenella e piazzetta Canneto

In pratica, utilizzando i tratti funzionanti della rete per rialimentare le utenze. In questo modo, i picchi si sono subito abbattuti ed è stata restituita l'elettricità alle abitazioni. Per il resto delle utenze per le quali non era possibile mettere in piedi questi bypass, invece, i tecnici hanno richiesto l'invio di power station. Si tratta di generatori mobili di elettricità che sono trasportati su grossi tir. Le power stations sono state installate a piazza Muzii e piazzetta Canneto. Per consentire il trasporto veloce sono intervenuti anche il Comune, le Municipalità e la Polizia Locale, che hanno creato appositi corridoi. In questo modo, è stato possibile restituire l'erogazione elettrica a tutta la città. "Fin da subito – sottolineano da E-Distribuzione – ci sono stati un grande coordinamento e unità di intenti".

Qual è il motivo dei blackout a Napoli

Ma perché si verificano questi continui guasti elettrici? Il motivo, spiegano da E-Distribuzione, è legato alle forti ondate di calore continue che si stanno abbattendo sul Paese. Questo va a stressare le reti interrate che corrono sotto il manto stradale. I climatizzatori, quindi, non sono la causa, ma semmai una conseguenza degli accresciuti consumi energetici per questo caldo continuo. Per arginare la situazione, E-Distribuzione è intervenuta per tempo, attivando già nelle scorse settimane una task force di tecnici per il pronto intervento per far fronte ai guasti provocati dal caldo.

Le linee interrate ovviamente soffrono le altissime temperature raggiunte dall'asfalto. Una situazione che non si verifica solo in Italia, ma in tutto il mondo. Qualche anno fa a New York, il sindaco, a fronte delle forti ondate di calore, invitò i cittadini a razionare l'uso dell'energia elettrica perché stavano avendo numerosi blackout. Ma in Italia non si corre il rischio di razionamento. Le reti, che sono costantemente aggiornate, sono avanzate e resilienti. Certo, le apparecchiature elettroniche sono soggette a guasti, ma i tecnici E-Distribuzione sono sempre pronti h24 ad intervenire per risolvere eventuali guasti nel minor tempo possibile.