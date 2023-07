Black-out in diversi quartieri di Napoli: ipotesi sovraccarico che ha portato a un guasto Blackout a Fuorigrotta, casi anche al Vomero e a Soccavo: tecnici già al lavoro per il ripristino, ipotesi sovraccarico dovuta all’uso intensivo di condizionatori d’aria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Black-out in diverse zone di Napoli nella serata di oggi, lunedì 17 luglio. Un guasto ha fatto saltare la fornitura elettrica a macchia di leopardo: segnalazioni arrivano dai quartieri del Vomero-Arenella, ma anche da Fuorigrotta e Bagnoli, nonché Soccavo e Pianura. Il grosso sembra essere circoscritto proprio nel quartiere di Fuorigrotta, nella parte occidentale di Napoli.

La società di fornitura elettrica ha fatto sapere:

Informiamo che la rete che alimenta la tua fornitura di energia elettrica è interessata da un guasto. Stiamo provvedendo alla riparazione e prevediamo di ripristinare il servizio entro le ore 02:00 del giorno 18/07/2023. Ci scusiamo per il disagio.

Il guasto potrebbe essere dovuto ad un sovraccarico dovuto all'eccessivo utilizzo dei condizionatori: anche questa sera, infatti, a Napoli la temperatura percepita è vicina ai 34 gradi nonostante il sole sia tramontato da un pezzo. Colpa della forte umidità che ha fatto scattare anche l'allerta meteo per il caldo e per le ondate di calore nei prossimi giorni. L'utilizzo massiccio di condizionatori, da sempre uno degli elettrodomestici che assorbono più corrente elettrica nelle abitazioni, potrebbe aver generato un sovraccarico di tensione che ha portato al guasto. I tecnici della società elettrica sono già al lavoro per ripristinare la fornitura: e mentre nella maggior parte dei quartieri la corrente elettrica sembra già essere ritornata in poco tempo, resta difficile la situazione a Fuorigrotta, dove diversi utenti segnalano che la corrente va e viene, sintomatologia tipica proprio dei guasti dovuti al sovraccarico sulla rete elettrica.