video suggerito

Napoli, multati ristoranti e pizzerie: non avevano le licenze per servire il cibo Nel fine settimana la Polizia Locale di Napoli ha eseguito diversi controlli in area movida, tra il centro storico, il Vomero e Chiaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Pizzerie e ristoranti lavoravano seppur non in possesso delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande e delle autorizzazioni sanitarie: anche questo è stato accertato durante i controlli svolti nel fine settimana dalla Polizia Locale nelle aree della Movida di Napoli, tra il centro storico e il Vomero. Complessivamente sono state ispezionate 15 attività tra bar, pizzerie e ristoranti e sono stati emessi 22 verbali di sanzione; per quattro attività è stata notificata la cessazione in seguito a precedenti infrazioni.

I controlli sono stati eseguiti tra via Speranzella, vico Tiratoio, via Ferrigni, vico Belledonne e via Santa Lucia e, nella zona collinare, tra via Luca Giordano e piazza Bernini. Alcune delle attività sono state sanzionate per la mancanza di autorizzazioni fondamentali, come il nulla osta per l'impatto acustico; non sono mancate le contestazioni per mancanza della licenza per la vendita di alcolici e per l'occupazione abusiva di suolo pubblico.

Discorso alcol in primo piano anche per quanto riguarda il consumo da parte di minorenni: durante i controlli diversi locali sono stati sanzionati per aver servito bevande alcoliche a giovani che non avevano ancora compiuto 18 anni e, in un caso, un 17enne è stato affidato all'esercente della potestà genitoriale. Un bar, infine, è stato sanzionato per inosservanza del divieto di fumo all'interno del locale.

Leggi anche Cozze e vongole conservate in pessime condizioni igieniche: 100 chili di cibo sequestrati in un ristorante

Le verifiche hanno interessato anche il rispetto delle norme del Codice della Strada: in piazza Nazionale sono stati controllati una ventina di veicoli e sono stati elevati 14 verbali per diverse violazioni, tra cui assenza di casco, guida senza patente o con patente scaduta, guida di veicolo sottoposto a fermo fiscale o a sequestro o senza revisione. In via Aniello Falcone e nelle aree immediatamente limitrofe sono state sanzionate 26 automobili per sosta irregolare e 5 sono state prelevate col carro attrezzi.