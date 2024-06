video suggerito

In 8 anni le case a Napoli hanno guadagnato valore: ecco l’elenco quartiere per quartiere Un’indagine effettuata da Immobiliare.it rileva l’aumento – o la diminuzione – dei prezzi dei bilocali nelle maggiori città italiane dal 2016 ad oggi. A Napoli, negli ultimi 8 anni, i bilocali sono aumentati dell’1,3%. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

L'aumento del costo delle abitazioni è uno dei temi più sentiti e dibattuti in Italia, soprattutto nelle grandi città. Il processo di massiccia turistificazione che alcune di esse stanno vivendo negli ultimi anni ha portato il prezzo degli appartamenti a lievitare: una indagine condotta da Immobiliare.it analizza proprio l'aumento – o, in rari casi, la diminuzione – del costo delle case, concentrandosi specificatamente sui bilocali, tipologia da cui in molti partono per l'acquisto della prima casa, nel periodo che va dal 2016 ad oggi. Ebbene, se negli ultimi otto anni l'aumento dei prezzi dei bilocali, nelle grandi città come Milano, Bologna e Firenze è stato vertiginoso, sorprende constatare che invece a Napoli il costo di questa tipologia di appartamenti è stato soltanto dell'1,3%.

Sorprende perché, come detto, molte città italiane, ma Napoli in particolare, stanno vivendo un periodo di forte vocazione, e quindi presenza, turistica. Nel capoluogo campano, infatti, la disponibilità di case da comprare, soprattutto negli anni più recenti, è fortemente ridotta in quanto molti appartamenti sono stati trasformati in bed and breakfast e case vacanze per ospitare, appunto, i turisti.

Bilocali a Napoli: l'aumento dei prezzi quartiere per quartiere

L'indagine di Immobiliare.it si è concentrata, poi, sull'andamento dei prezzi dei bilocali negli ultimi 8 anni nei vari quartieri di Napoli. Gli aumenti più significativi si sono osservati al Vomero e all'Arenella, quartieri collinari e residenziali, che hanno fatto segnare un +12,9%, ma anche nella zona di Chiaia e Mergellina, con un +12,2%, ma ci sono anche quartieri in cui si è registrata una diminuzione, come Posillipo. Ecco, di seguito, la variazione dei prezzi dei bilocali a Napoli, dal 2016 ad oggi, quartiere per quartiere:

Vomero, Arenella: prezzo medio per mq 4.101 euro, +12,9%

Chiaia, Mergellina: prezzo medio per mq 3.817 euro, +12,2%

Centro: prezzo medio per mq 2.053 euro, +9,3%

San Carlo all'Arena, Sanità: prezzo medio per mq 1.649 euro, +3,3%

Fuorigrotta, Bagnoli: prezzo medio per mq 2.587 euro, +2%

Rione Alto, Camaldoli: prezzo medio per mq 3.172 euro, +0,3%

Pianura, Soccavo, Traiano: prezzo medio per mq 2.122 euro, -2,7%

Zona Industriale, Centro Direzione, Poggioreale: prezzo medio per mq 1.654 euro, -3,2%

Materdei, Museo: prezzo medio per mq 2.125 euro, -3,5%

Scampia, Secondigliano, Capodichino: prezzo medio per mq 1.395 euro, -4,1%

Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio: prezzo medio per mq 1.264 euro, 7,7%

Colli Aminei, Capodimonte, Ponti Rossi: prezzo medio per mq 2.382 euro, -8,1%

Posillipo, Marechiaro: prezzo medio per mq 3.889 euro, -10,4%

Chiaiano, Piscinola: prezzo medio per mq 1.384 euro, -16,6%