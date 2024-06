video suggerito

Antonio De Luca scomparso da Ischia, ritrovato solo il suo cane a Napoli: “Chi l’ha visto ci chiami” Antonio De Luca, residente ad Ischia, isola del Golfo di Napoli, è scomparso da quattro giorni. Ritrovato solo il suo cane accanto alla Chiesa del Carmine. Appello dei familiari per ritrovarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Antonio De Luca, scomparso da Ischia il 7 giugno 2024

È scomparso da quattro giorni il giovane Antonio De Luca, 35enne, residente ad Ischia, isola del Golfo di Napoli. L'ultima volta è stato visto venerdì 7 giugno su un aliscafo diretto a Napoli: viaggiava insieme al suo cane di nome Sole. Ma da allora del ragazzo si sono perse le tracce. Solo il suo amico a quattro zampe è stato ritrovato nei pressi della chiesa del Carmine, vicino a piazza Mercato a Napoli. Ma di Antonio non si sa nulla. A lanciare l'appello per ritrovarlo sono stati i familiari. È stata sporta denuncia di scomparsa ai carabinieri che lo stanno cercando. L'appello della famiglia è stato rilanciato anche dalla Mensa del Carmine: "Chi ha visto il ragazzo contatti immediatamente le forze dell'ordine. Grazie e con cortesia", scrive in un post.

L'appello dei familiari per ritrovarlo

Antonio De Luca ha 35 anni. Sui social è stato diffuso un appello da parte dei familiari, invitando chi dovesse aver visto il ragazzo a contattare immediatamente le forze dell'ordine per fornire elementi utili che potrebbero aiutare a ritrovarlo e a restituirlo all'affetto dei suoi cari.

Tra i vari messaggi pubblicati sui social, si legge:

Non abbiamo notizie di Antonio De Luca residente a Ischia è stato avvistato l'ultima volta venerdì su un aliscafo per Napoli con il suo cane Sole. Il cane è stato ritrovato vicino alla chiesa del Carmine a Napoli. Volevo chiedere aiuto per la condivisione e l aiuto per trovare mio figlio che al momento è poco lucido.Se qualcuno lo vede ho la visto per Napoli se può contattarmi o contattare immediatamente le forze del ordine.Grazie di cuore a tutti.