Trasporto pubblico a Napoli

Perché la Metro Linea 1 a Napoli si sta guastando così spesso: 4 volte in 5 giorni La metro Linea 1 ha registrato guasti tecnici e ripetuti stop in 4 giorni negli ultimi 5. I motivi dei disservizi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Quattro guasti sulla Metro Linea 1 di Napoli in cinque giorni. La metropolitana cittadina, gestita da Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, ha registrato disagi giovedì 23, sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 gennaio. Si tratta di guasti, insomma, non episodici, ma ripetuti, che mettono a dura prova il trasporto pubblico cittadino. Decine di migliaia di persone, tra viaggiatori pendolari, studenti e turisti utilizzano la metro Linea 1 quotidianamente per raggiungere gli uffici e le scuole. Ogni disservizio si ripercuote sulla vita della città, arrecando disagi anche da punto di vista economico. Ma quali sono i motivi di tutti questi guasti tecnici?

I motivi dei guasti negli ultimi 5 giorni

Gli stop che si sono registrati in questi giorni, a quanto apprende Fanpage.it, sarebbero legati alla rete elettrica e a guasti agli scambi e agli impianti di segnalamento a Piscinola. Nella giornata di giovedì scorso, 23 gennaio, quando è stata ferma dalle 17,30 alle 19,30. Sabato 25 gennaio, un nuovo disservizio, quando la tratta attiva è stata limitata a Dante-Piscinola, per 2 ore, dalle 18 alle 21,30, in contemporanea con un guasto alla Funicolare Centrale, anche questa chiusa per 2 ore. Il tutto in corrispondenza con la partita Napoli-Juventus allo stadio Maradona di Fuorigrotta, con fischio di inizio proprio alle 18, e lo sciopero di Rfi, che gestisce la metro Linea 2, dalle 21. Il motivo dello stop sulla tratta Dante-Garibaldi, in questo caso, a quanto apprende Fanpage.it, è stato relativo ad un problema di alimentazione elettrica. Ieri, domenica 26 gennaio, un altro stop sempre per un problema elettrico, durato alcune ore. Questa mattina, lunedì 27 gennaio, il quarto blocco sull'intera tratta per circa un'ora: dalle 6,10 alle 7,05, sempre a causa di un problema elettrico.

Le soluzioni messe in atto da Anm

Anm si è attrezzata con una squadra di tecnici ad hoc alla stazione di Piscinola. Quando lo scambio dà problemi e non riesce a comunicare in forma automatica con lo scambio, intervengono direttamente i tecnici. I guasti tecnici, ad ogni modo, sono fisiologici per i trasporti pubblici, che sono soggetti ad un utilizzo continuo e massiccio, al quale sono inevitabilmente legati fenomeni di usura e deterioramento. A questo si aggiunge anche il fatto che a causa dell'invecchiamento fisiologico delle componenti è sempre più difficile trovare anche i pezzi di ricambio.

Cosenza: "Ora informazioni sui trasporti Anm anche nel weekend"

A peggiorare la situazione della mobilità ci si mette anche la mancanza di informazione all'utenza quando i guasti si verificano nel weekend. Nei fine settimana, infatti, i canali di comunicazione dell'Anm non sono aggiornati, né il sito web né le pagine social né le paline. Una situazione che, ovviamente, in caso di stop per guasto porta l'utenza a scoprirlo solo quando si trova davanti ai cancelli sbarrati in stazione.

Sulla questione, a Fanpage.it è intervenuto l'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza: "Prima l'uso del trasporto pubblico nel weekend era piuttosto limitato. Adesso che sia i napoletani sia i turisti ne fanno un uso esteso, vale la spesa di avere personale media e comunicazione anche nel weekend. Anm provvederà certamente".