Ferma la Funicolare Centrale di Napoli: cittadini e turisti restano a piedi

Trasporto pubblico a Napoli

Si ferma la Funicolare Centrale di Napoli, restano a piedi turisti e cittadini che dal centro sarebbero dovuti risalire al Vomero e viceversa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto Fanpage.it

Problemi alla Funicolare Centrale di Napoli, che nel pomeriggio di oggi, sabato 25 gennaio, si è fermata. Cittadini e turisti sono rimasti a piedi sia a piazzetta Duca d'Aosta, nei Quartieri Spagnoli, sia a piazza Ferdinando Fuga, al Vomero, oltre che nelle fermate intermedie del Corso Vittorio Emanuele e del Petraio.

Non è chiaro quando il servizio riprenderà: per il momento, c'è molto caos in zona anche perché in molti stavano raggiungendo le proprie case o i locali per assistere al match tra Napoli e Juventus, ma si sono ritrovati appiedati o costretti a ripiegare su altri mezzi pubblici, come la linea 1 della metropolitana, che collega il Vomero al Centro Storico. Nel fine settimana, inoltre, il servizio informazione social non è attivo: questo sta causando, dunque, ulteriore caos perché i viaggiatori non trovano info utili sui rispettivi canali dell'Azienda Napoletana Mobilità.