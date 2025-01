video suggerito

Metro Linea 1 a Napoli ferma sull’intera tratta per guasto allo scambio dalle 17,30 La metro Linea 1 chiusa sull’intera tratta per un guasto alla stazione di Piscinola. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

La metro Linea 1 di Napoli è ferma su tutta la tratta dalle ore 17,30 di oggi, giovedì 23 gennaio 2025, a causa di un guasto tecnico. Secondo le prime informazioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si sarebbero verificati dei guasti tecnici agli impianti di segnalamento che regolano lo scambio, presso la stazione di Piscinola. I tecnici dell'Anm sono già intervenuti sul posto per cercare di riparare il guasto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. A breve, la metropolitana potrebbe riprendere.

Intanto, moltissime persone sono rimaste a piedi. Tanti passeggeri che si sono recati presso le stazioni hanno trovato con sorpresa i cancelli sbarrati e sono stati costretti a proseguire il loro percorso in altri modi.

Metro Linea 1 chiusa alle 21 la sera di giovedì 23

La metropolitana Linea 1, questa sera, chiuderà in anticipo di due ore per consentire i lavori di sostituzione dei binari, come avviene ormai da diversi mesi, per quattro giorni a settimana. L'Anm, infatti, ha comunicato che "per consentire attività di verifica in linea e prove materiale, nelle giornate di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio 2025, si procederà alla chiusura anticipata della Linea 1, secondo le seguenti modalità:

Ultime corse viaggiatori:

• da Piscinola ore 20:45

• da Garibaldi ore 21:16.