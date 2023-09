Peppe Di Napoli ricoverato, per il pescivendolo di Tiktok ondata di affetto: “Torno presto” Peppe Di Napoli, il noto pescivendolo napoletano star di Tik Tok, è in ospedale per alcuni accertamenti: “Vi prometto che a breve tornerò carichissimo”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Peppe Di Napoli, il noto pescivendolo diventato star dei social, da Facebook a TikTok, diventato noto per tormentone «a cascata!» è da qualche giorno ricoverato per alcuni accertamenti: lo ha reso noto lo stesso pescivendolo napoletano, con un post sui propri canali social: «È più di una settimana che non ci vediamo sul social. Amici, non sono scomparso, ma ho dovuto fare vari accertamenti, io vi penso sempre e vi prometto che a breve tornerò carichissimo» ha scritto Peppe Di Napoli, postando anche una foto dalla struttura, nella quale si intravede anche una flebo.

Immediato l'affetto da parte di follower e amici: il pescivendolo di Pianura, infatti è uno dei commercianti star dei social, che ha fatto del proprio mestiere, già di famiglia, anche il proprio brand.

Classe 1973, stazza e barba che ricordano lo chef Antonino Cannavacciuolo, Di Napoli è infatti figlio e nipote di pescivendoli, oltre che proprietario dell’omonima risto-pescheria nel quartiere di Soccavo. Grazie alla sua narrazione semplice e basilare, ha creato un vero e proprio seguito come un influencer: oltre due milioni di followers solo su Tik Tok, il social network attualmente più amato dai giovani, e lunghe "code" di utenti per le sue live giornaliere in cui mostra, oltre al pescato del giorno (triglie, alici, scorfani, sogliole, orate, polipi, ricciole eccetera) anche tutti i tipi di crostacei, dall'astice ai gamberoni fino ai molluschi: fasolare, cozze, vongole, lupini eccetera.

Marchio di fabbrica, se così si può dire, anche il suo celebre "a cascata!", che in italiano si traduce con "come se piovesse". Autore di libri di cucina, è uno dei pescivendoli partenopei star dei social e anche per questo, alla notizia del suo ricovero, è esploso un autentico fiume di messaggi che lo invitano a riprendersi quanto prima e tornare a ripopolare con il suo volto i canali social della sua pescheria.