Pedopornografia, 3 anni e 6 mesi per don Nicola: niente carcere, va ai domiciliari Don Nicola De Blasio condannato a 3 anni e 6 mesi per detenzione e scambio di materiale pedopornografico. No al carcere, andrà ai domiciliari a Faicchio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Don Nicola De Blasio è stato condannato a tre anni e sei mesi per detenzione e scambio di materiale pedopornografico. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Napoli, Emilia Di Palma, a fronte di una richiesta iniziale di cinque anni presentata dal pubblico ministero Barbara Aprea. La decisione è arrivata quest'oggi, al termine del rito abbreviato. L'ex parroco di San Modesto e direttore della Caritas diocesana era difeso dagli avvocati Massimiliano Cornacchione e Vincenzo Sguera, che avevano chiesto la scarcerazione e i domiciliari, ottenendoli: don Nicola sconterà la sua pena dunque in una struttura di Faicchio e non in carcere. Nell'udienza di oggi presente anche l'Arcidiocesi come parte lesa, difesa dall'avvocato Domenico Russo.

Le indagini della Procura di Torino

La vicenda era iniziata lo scorso 3 novembre 2021, quando era stato arrestato su delega della Procura di Torino nell'ambito di una maxi inchiesta di scambio di materiale pedopornografico. Nel suo computer vennero trovati 950 file immagine e 95 filmati video. Portato in carcere lo scorso 23 novembre, aveva poi scelto il rito abbreviato, mentre già nelle settimane precedenti si era dimesso da direttore della Caritas diocesana.

La tesi difensiva

La tesi di don Nicola De Blasio era che quel materiale era stato sì raccolto, ma solo per una indagine personale sul fenomeno della pedopornografia in ambito ecclesiastico, poi interrotta quando avrebbe scoperto che fosse una procedura illegale. Ma i giudici non hanno creduto a questa ipotesi, aggiungendo all'ipotesi di detenzione anche quella di scambio: secondo l'accusa, nel febbraio precedente, avrebbe diffuso attraverso un noto social network almeno sei filmati con minori. Quest'oggi per lui è arrivata la condanna a 3 anni e 6 mesi, da scontare in una struttura di Faicchio.