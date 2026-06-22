Pedina la ex con un gps nascosto nella sua auto, braccialetto elettronico a imprenditore nel Sannio

Un imprenditore della provincia di Benevento è gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna: l’avrebbe inseguita e minacciata e, per controllarla, avrebbe nascosto un localizzatore gps nella sua auto.

La minacciava, la inseguiva. E, pur di controllare costantemente la vita, e sapere sempre dove si trovasse, era arrivato a installare un dispositivo di localizzazione Gps a bordo della sua automobile. Comportamenti che gli sono valsi l'applicazione di un braccialetto elettronico: ora saranno le forze dell'ordine a sapere in qualsiasi momento dove sia, e non potrà avvicinarsi alla ex compagna. Protagonista un imprenditore del Sannio, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti della donna, con cui aveva in passato avuto una relazione.

Ed era stata proprio la fine di questa storia tra i due a far scattare nell'uomo la serie di comportamenti ossessivi e minacciosi che la vittima ha poi raccontato in sede di denuncia. Una vera e propria persecuzione: in più occasioni, secondo la ricostruzione che ha portato al provvedimento emesso nei suoi confronti, l'imprenditore aveva seguito la vittima per strada e l'aveva minacciata. Poi, la questione del localizzatore Gps: l'uomo l'aveva piazzato nell'abitacolo della vettura di lei, di nascosto; in questo modo, controllando semplicemente un'app sul telefono, in pochi secondi poteva sapere dove si trovava il veicolo. Di conseguenza, poteva controllare gli spostamenti e anche presentarsi all'improvviso in qualsiasi luogo lei si fosse diretta.

La donna, stremata e spaventata, aveva completamente cambiato le sue abitudini di vita, temendo che l'ex compagno potesse fare del male a lei e alle sue due figlie piccole. Al termine delle indagini è arrivato il provvedimento restrittivo firmato dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica.