Pd Campania, Teresa Armato eletta presidente e Piero De Luca segretario. Manfredi: “Comincia il rinnovamento”

Da sinistra, Gaetano Manfredi, Teresa Armato, Piero De Luca

Teresa Armato è stata eletta Presidente del Pd della Campania per acclamazione dall'assemblea regionale del partito, che ha proclamato Piero De Luca segretario, incarico che era nell'aria da diverse settimane. "Dopo la fase di commissariamento – sottolinea la neo-presidente Armato – il partito si rimette in moto". Giornalista di professione, Armato è l'attuale assessore al Turismo e alle Attività Produttive al Comune di Napoli nella giunta di centrosinistra del sindaco Gaetano Manfredi ed ha governato in questi anni la fase di boom della crescita turistica del capoluogo partenopeo.

Manfredi: "Inizia una fase di unità e rinnovamento"

Tra i primi a congratularsi per le nomine il sindaco Manfredi: "Auguri di buon lavoro al nuovo segretario regionale del Partito Democratico Piero De Luca e al neopresidente Teresa Armato. Comincia una fase di unità e rinnovamento nell'ottica di consolidamento di una coalizione larga e plurale che guarda al futuro della Campania. In questo contesto, in piena sinergia con il Partito Democratico, è necessario proseguire lungo il percorso costruito in questi quattro anni a Napoli e nella sua area metropolitana. Ci attendono sfide impegnative, sarà fondamentale l'apporto di idee del PD campano e dei suoi dirigenti locali e nazionali".

Armato: "Il Pd deve rimettersi in moto"

Per Armato, il Pd "in questa fase è chiamato a mostrare la sua capacità di proposta, una sua forza di partecipazione, è importante che si metta in moto la partecipazione, un confronto di posizioni, di idee, anche scontro se necessario, ma con la capacità di portare nel contenitore partito idee, proposte e le nostre passioni e il nostro entusiasmo. Questo è un congresso unitario, un congresso unitario che è stato fortemente voluto dalla la segretaria nazionale, un congresso comunitario che segna necessariamente l'inizio di un percorso nuovo".

Mentre sulla candidatura di Roberto Fico a presidente della Campania, sottolinea: "Sono sicura può rappresentare una forte innovazione facendosi forte delle tante cose buone fatte in questi anni. Sarò una presidente, donna. E questo non sarà senza significato. Lo dico perché mi spenderò e uno di i miei obiettivi sarà spendermi per valorizzare, per promuovere la presenza femminile nel partito. Sono per ora l'unica donna che ha un ruolo applicale e anche questa cosa mi riempie di gioia e di responsabilità. E sono sicura che in questa direzione troveremo e troverò tanti alleati uomini, a cominciare dal segretario regionale".