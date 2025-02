video suggerito

Palpeggia studentessa 13enne, arrestato custode della scuola a Barra La Polizia ha sottoposto ai domiciliari il custode di una scuola media di Barra: avrebbe palpeggiato una studentessa tredicenne nei corridoi.

A cura di Nico Falco

Avrebbe incrociato una studentessa di 13 anni nei corridoi e le avrebbe palpeggiato il gluteo facendo riferimenti sessuali. Accusa che ha portato agli arresti domiciliari il custode di una scuola media del quartiere Barra, nella periferia Est di Napoli; l'uomo è stato bloccato dai poliziotti del commissariato locale lo scorso 30 gennaio, in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa per violenza sessuale dal gip del Tribunale di Napoli.

I fatti risalgono all'inizio di gennaio, dopo l'Epifania, nei giorni immediatamente successivi alla ripresa dell'anno scolastico. La violenza sarebbe avvenuta intorno alle 18.30, quando nella scuola erano in corso i progetti pomeridiani. La ragazzina aveva raccontato tutto ai genitori e con loro si era presentata al commissariato di San Giovanni-Barra per sporgere denuncia. Da lì sono partiti gli accertamenti, col coordinamento della IV Sezione Indagini – violenza di genere e tutela fasce deboli della Procura di Napoli; verifiche scrupolose che hanno visto al lavoro sia i poliziotti del commissariato sia gli assistenti sociali, la vittima è stata ascoltata in ambiente protetto e sono state sentite anche diverse persone che in quelle ore si trovavano all'interno della scuola.

Al termine delle indagini le risultanze investigative hanno portato all'ordinanza di applicazione della misura cautelare; l'uomo è stato rintracciato nella struttura scolastica dove lavora ed è stato sottoposto ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.