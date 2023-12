Palazzo occupato da abusivi a Napoli, ad anziana 81enne incendiata la porta: “Vogliono casa sua” La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs): “Ho chiesto al Governo di intervenire. Quella donna non può essere abbandonata”

A cura di Pierluigi Frattasi

Il palazzo di edilizia residenziale pubblica è occupato in gran parte da abusivi. Ad una anziana 81enne, ex legittima assegnataria e oggi proprietaria dopo aver riscattato l'immobile, viene incendiata la porta di ingresso. “Vogliono mandarla via, la stanno intimidendo”, denuncia il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra), che oggi, venerdì 8 dicembre 2023, ha fatto visita all'anziana signora per potarle conforto e esprimerle sostegno.

Il palazzo di Chiaiano occupato dagli abusivi

L'immobile si trova a Chiaiano, quartiere nord di Napoli. Un ex edificio pubblico, oggi di proprietà mista, dopo l'acquisto con riscatto da parte di legittimi assegnatari. Le case, però, sono state quasi tutte occupate illegalmente. L'81enne Concetta, che nell'abitazione vive assieme al figlio, è una dei pochi legittimi assegnatari rimasti, ma, secondo quanto denunciato, sarebbe vittima di continue intimidazioni.

“Nonostante le numerose denunce presentante negli anni – scrive Borrelli – nessuno ha mai preso provvedimenti contro gli occupanti abusivi dello stabile e Concetta, per paura di perdere la casa, non esce da oltre 10 giorni. Ultimamente la situazione è degenerata fino a quando non è stata incendiata la porta d’ingresso dell’appartamento di Concetta”.

Borrelli (Avs): “Trovare i responsabili”

Lo stesso parlamentare Borrelli ha poi denunciato di essere rimasto vittima di “violenti minacce e tentativi di aggressione da parte degli occupanti abusivi”, durante un sopralluogo nel palazzo, “scongiurati solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine”.

Il deputato ambientalista in una nota afferma:

“Non ci fermeremo fino alla condanna di tutti i responsabili. La storia della signora Concetta è a dir poco assurda. Nonostante numerose denunce nessuno è mai intervenuto per difenderla e per fermare le occupazioni abusive che ad oggi hanno invaso quasi tutto il palazzo, creando anche nuovi appartamenti nelle aree comuni del piano terra. Sono intervenuto in Parlamento per chiedere una presa di posizione forte da parte del governo e del ministro competente, Concetta non può essere lasciata sola in questa battaglia per la legalità e il rispetto delle regole”.

E conclude:

“Gli occupanti abusivi dello stabile di Chiaiano – afferma Borrelli – vanno mandati via al più presto e le case vanno consegnate ai legittimi assegnatari. Su questa vicenda non abbasseremo la guardia e questi criminali, capaci addirittura di incendiare la porta di casa di una signora di 81 anni per lasciarla in mezzo a una strada, vanno puniti severamente”.