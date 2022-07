Ossa umane trovate in una chiesa a Boscoreale: aperta un’inchiesta I resti sono stati rinvenuti da alcuni operai nella sagrestia della chiesa di Sant’Antonio da Padova a Boscoreale, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Macabro ritrovamento quello effettuato nella chiesa di Sant'Antonio da Padova a Boscoreale, nella provincia di Napoli: resti umani, delle ossa, sono stati rinvenuti nel luogo di culto. Stando a quanto si apprende, alcuni operai impegnati nella tinteggiatura delle pareti sia esterne che interne della chiesa, insieme alle suore dell'ordine delle Piccole Ancelle di Cristo Re – che si prendono cura della chiesa – hanno ritrovato le ossa umane dietro un mobile nella sagrestia: si tratta di un femore, alcune costole, parte dell'anca e altre ossa.

Analisi per stabilire sesso e data della morte

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e quelli della compagnia di Torre Annunziata, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Anche la Procura di Torre Annunziata, con il magistrato di turno, si è recata sul posto: l'Autorità Giudiziaria vuole fare luce sulla vicenda e ha così disposto che venga aperta una inchiesta sul macabro ritrovamento.

Le ossa dovranno ora essere sottoposte a tutte le analisi utili a stabilire il sesso della persona a cui appartenevano, la data e soprattutto le cause della morte, anche se il compito appare tutt'altro che facile. Le analisi di questo tipo, infatti, vengono condizionate da tutta una serie di fattori – luogo in cui si trovavano le ossa, stato di conservazione, tipologia di ossa ritrovate – che favoriscono oppure ostacolano il reperimento delle informazioni sperate. Al momento, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.