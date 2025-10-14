Operaio muore mentre fa i lavori in una casa, arrivano i carabinieri: dramma a Giugliano

Immagine di repertorio

Un operaio è morto mentre stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in un appartamento a Giugliano in Campania. Il dramma si è consumato nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, in una casa che si trova al primo piano di un palazzo in piazza Gramsci, nel centro della città dell'area nord di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord e i carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno avviato le indagini del caso. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Il lavoratore si sarebbe sentito male

Secondo le prime informazioni, da un primo esame clinico esterno, sembrerebbe che l'operaio, di nazionalità italiana, sia deceduto a seguito di un infarto. Ma saranno necessari ulteriori approfondimenti medici per averne la certezza. L'uomo, che era impegnato in alcuni lavori edili, si sarebbe improvvisamente sentito male, per cause ancora da accertare, si sarebbe, quindi, accasciato al suolo e sarebbe morto. Quando sono arrivati i medici del 118 non hanno potuto fare altro, purtroppo, che constatarne il decesso.

Le indagini dei carabinieri sull'operaio morto

I carabinieri hanno accertato che il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali. Esclusa, quindi, l'ipotesi di un incidente sul lavoro. Anche se sulle cause precise della morte, come detto, bisognerebbe attendere gli esiti di ulteriori analisi. Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine anche sulla regolarità del cantiere e sulla situazione contrattuale dell'operaio deceduto.