Omicidio di camorra durante la faida a Torre Annunziata: i mandanti arrestati dopo 19 anni Due persone sono state arrestate poiché ritenute mandanti dell’omicidio di Liberato Ascione, ucciso nel 2004 durante la faida tra i clan Gionta e Limelli-Vangone a Torre Annunziata.

A cura di Valerio Papadia

I mandanti di un omicidio di camorra arrestati 19 anni dopo il delitto: si tratta dei mandanti dell'omicidio di Liberato Ascione, ucciso nel 2004. Alle prime luci di oggi, lunedì 27 febbraio, i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata, insieme ai colleghi del Nec (Nucleo elicotteri carabinieri) di Pontecagnano e a quelli del Nucleo Cinofili di Sarno, hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere – emesse dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea – nei confronti di due persone, ritenute come detto i mandanti dell'omicidio di Ascione.

Il delitto si inserisce nella faida tra i Gionta e i Limelli-Vangone

I mandanti dell'omicidio di camorra sono stati arrestati dunque dopo 19 anni, mentre gli coloro che sono ritenuti gli esecutori materiali sono già in carcere. L'omicidio di Liberato Ascione, come detto avvenuto nel 2004, si inserisce nella faida di camorra tra i clan Gionta e Limelli-Vangone per il predominio territoriale e delle attività illecite a Torre Annunziata, nella provincia di Napoli.

L'omicidio di Liberato Ascione, ucciso nel 2004

Ascione, ex dipendente delle Poste, ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Limelli-Vangone, fu ucciso a Boscoreale, poco distante da Torre Annunziata, l'8 settembre del 2004. L'agguato a colpi di pistola avvenne in via Settembrini.