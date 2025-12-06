napoli
Omicidio a Salerno, uomo ucciso durante lite in casa. C’è un indagato

Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di Salerno; sarebbe morto in seguito ad un’aggressione. Indagano i carabinieri.
Un uomo deceduto, quello che era con lui indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale: restano ancora da capire i contorni dell'omicidio avvenuto in un'abitazione di Salerno; si sarebbe trattato dell'epilogo di un litigio, sull'accaduto indagano i carabinieri.

I fatti risalgono alla serata di ieri, 5 dicembre, i militari dell'Arma sono intervenuti all'interno di un appartamento di via D'Annunzio. All'arrivo dei carabinieri e dei soccorsi, già non c'era più nulla da fare: la vittima, un italiano di poco più di 30 anni, era già deceduta. Dalla prima ispezione cadaverica non sarebbero emerse ferite provocate da armi, da taglio o da fuoco ma diverse lesioni compatibili con un'aggressione: è presumibile che l'uomo sia deceduto dopo essere stato picchiato, anche se, per avere la certezza, si dovrà attendere l'esito dell'autopsia, già disposta dal magistrato di turno.

I motivi della lite, che avrebbero coinvolto soltanto i due, sono al momento al vaglio. L'altro uomo, anche lui italiano e del posto, è al momento indagato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Nelle scorse ore era circolata la versione secondo cui la vittima sarebbe stata un ladro sorpreso dal proprietario di casa, ma i carabinieri hanno appurato che, in realtà, i due si conoscevano e non c'era stato nessun tentativo di furto nell'abitazione.

