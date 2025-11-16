Omicidio a Eboli, uomo trovato morto in casa: coltellata fatale al torace

Immagine di repertorio

Sarebbe stato ucciso con diverse coltellate, tra cui una, quella probabilmente fatale, al torace: i carabinieri sono al lavoro per ricostruire le circostanze della morte di un 35enne, trovato senza vita nella sua abitazione di Foce Sele, frazione di Eboli, in provincia di Salerno. Il rinvenimento del cadavere nel pomeriggio di ieri, 15 novembre; sul posto, in via Crispi, sono intervenuti i sanitari del 118 ma per l'uomo non c'era già più nulla da fare.

La vittima è di origini marocchine, l'ipotesi al momento più accreditata è quella di una lite tra connazionali sfociata in omicidio. La Procura di Salerno ha disposto il sequestro del corpo in vista dell'autopsia, che sarà fondamentale per definire le cause del decesso.