napoli
video suggerito
video suggerito

Oltre 30mila profumi falsi nel negozio a Napoli: valgono un milione di euro

La Guardia di Finanza ha sequestrato decine di migliaia di profumi contraffatti in un negozio della zona industriale di Napoli; denunciate due persone.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
I profumi falsi sequestrati dalla Guardia di Finanza
I profumi falsi sequestrati dalla Guardia di Finanza

Decine di migliaia di profumi contraffatti, per un valore di mercato stimato in un milione di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Portici, in provincia di Napoli; i prodotti erano confezionati ed etichettati in modo da replicare quelli di famosi brand italiani ed esteri. Nella stessa operazione sono stati sequestrati anche 100mila articoli elettrici non sicuri e sono state denunciate due persone per contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

I profumi falsi trovati a Napoli

L'operazione risalo allo scorso 30 ottobre. È scattata quando i finanzieri della Compagnia di Portici hanno intercettato, nei pressi della zona industriale di Napoli, un furgone che stava trasportando circa 5mila confezioni di profumi contraffatti, custoditi in decine di plichi. I militari hanno individuato quindi il deposito della merce, nelle disponibilità di un imprenditore cinese, e hanno trovato oltre 33mila confezioni di profumi falsi, tutti etichettati con loghi di marche prestigiose.

Complessivamente sono finiti sotto chiave circa 38mila profumi falsi. La merce, destinata al mercato parallelo illegale, e probabilmente immagazzinata anche in vista delle prossime festività natalizie, secondo le stime delle Fiamme Gialle avrebbe fruttato un guadagno di oltre un milione di euro.

Leggi anche
False invalidità: truffa da 2 milioni a Napoli, pensioni assegnate senza visite mediche

 Sequestrati articoli elettrici pericolosi

Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati circa 100mila articoli elettrici potenzialmente pericolosi: erano privi di certificati di conformità alla normativa europea e con un marchio "CE" contraffatto e apposto per trarre in inganno l'utilizzatore.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Villaricca allagata: acqua fino a un metro e 60, salvate sei persone bloccate nelle automobili
Famiglia rischia di affogare in auto: pompieri salvano neonato e bimbo di un anno nel Casertano
Tromba marina terrorizza il Salernitano, alberi abbattuti vicino alle case: paura a Casal Velino e Ascea
Bomba d'acqua sulla Campania, a Salerno strade come fiumi e sull'Appia 4 auto cadono in voragine
Prorogata l'allerta su tutta la Campania oggi 19 novembre
Procida allagata: scooter trascinati via, inondata la chiesa al Porto, tombini scoppiati
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views