Oltre 30mila profumi falsi nel negozio a Napoli: valgono un milione di euro

I profumi falsi sequestrati dalla Guardia di Finanza

Decine di migliaia di profumi contraffatti, per un valore di mercato stimato in un milione di euro, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Portici, in provincia di Napoli; i prodotti erano confezionati ed etichettati in modo da replicare quelli di famosi brand italiani ed esteri. Nella stessa operazione sono stati sequestrati anche 100mila articoli elettrici non sicuri e sono state denunciate due persone per contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

I profumi falsi trovati a Napoli

L'operazione risalo allo scorso 30 ottobre. È scattata quando i finanzieri della Compagnia di Portici hanno intercettato, nei pressi della zona industriale di Napoli, un furgone che stava trasportando circa 5mila confezioni di profumi contraffatti, custoditi in decine di plichi. I militari hanno individuato quindi il deposito della merce, nelle disponibilità di un imprenditore cinese, e hanno trovato oltre 33mila confezioni di profumi falsi, tutti etichettati con loghi di marche prestigiose.

Complessivamente sono finiti sotto chiave circa 38mila profumi falsi. La merce, destinata al mercato parallelo illegale, e probabilmente immagazzinata anche in vista delle prossime festività natalizie, secondo le stime delle Fiamme Gialle avrebbe fruttato un guadagno di oltre un milione di euro.

Sequestrati articoli elettrici pericolosi

Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre sequestrati circa 100mila articoli elettrici potenzialmente pericolosi: erano privi di certificati di conformità alla normativa europea e con un marchio "CE" contraffatto e apposto per trarre in inganno l'utilizzatore.