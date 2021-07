Olio di semi alterato con i coloranti per spacciarlo come extravergine Olio di semi di girasole alterato con i coloranti e spacciato come costoso olio extravergine d’oliva. È quello che hanno scoperto le fiamme gialle dal Nucleo di Polizia economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nella zona di Angri, nel Salernitano. Contraffatto anche champagne francese.

A cura di Pierluigi Frattasi

Olio di semi di girasole tinto con i coloranti e spacciato come olio extravergine d'oliva. È quello che hanno scoperto le fiamme gialle dal Nucleo di Polizia economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli nel Salernitano, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Ingenti quantità del prezioso liquido ottenuto dal girasole sono risultate ai controlli alterate con i coloranti.

Spumante spacciato per champagne

L'olio è stato rintracciato dai finanzieri in alcune cisterne localizzate nella zona di Angri. Il ritrovamento è avvenuto nell'ambito di un'altra attività investigativa, sempre finalizzata a contrastare la contraffazione di spumante di bassa qualità destinato ad essere spacciato per champagne francese. L'olio era destinato ad essere venduto con i marchi di tre notissime aziende alimentari che, in questa vicenda, risultano parte lesa.

Le fiamme gialle hanno unito le forze con una task force di ispettori dell'Unità Investigativa specializzata centrale dell'ICQRF che si stavano occupando delle stesso filone investigativo. Una sinergia frutto di un protocollo stilato tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e l'Ispettorato Centrale controlli di qualità del Ministero politiche agricole, alimentari e forestali stipulato lo scorso anno.

Leggi anche Rapine col coltello sulle spiagge del Cilento alle coppiette, presi i rapinatori

Sempre la Guardia di Finanza in collaborazione con l'Ispettorato Frodi, stamattina, hanno scoperto ingenti quantitativi di disinfettante ed alcol denaturato di origine estera utilizzati per la produzione di bevande alcoliche poi commercializzate. Alle bottiglie venivano appiccicate false etichette. Sotto sigilli anche ingente quantitativo di confezioni di champagne e vini, oltre 9mila bottiglie di liquori e 900 bottiglie di olio extravergine di oliva.