Via Marina, nuovo incidente stradale sulla corsia preferenziale: traffico impazzito tra corteo e sciopero

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un altro violento incidente stradale in via Marina, sempre sulla corsia preferenziale. Il sinistro è avvenuto questa mattina, venerdì 29 novembre 2024. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero scontrati due veicoli privati sulla sede tranviaria, ossia le due corsie riservate che occupano il centro della carreggiata. Sulla vicenda sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine.

Su via Marina si sono registrati diversi incidenti nelle ultime settimane, l'ultimo domenica scorsa, durante la Marcia per la Pace Napoli-Pompei, quando si sono scontrati un furgone e una moto. Un altro incidente stradale mortale è avvenuto il 1 ottobre scorso, all'altezza dell'ospedale Loreto Mare, nel quale ha perso la vita Valeria Vertaglio, la mamma 42enne di due bambini, investita e uccisa mentre attraversava sulla preferenziale, dopo aver accompagnato i figli a scuola.

Incidente sulla preferenziale di via Marina

L'incidente è avvenuto in una giornata di particolare traffico a Napoli, a causa dello sciopero generale dei mezzi pubblici di 4 ore, dalle 9 alle 13, e del concomitante piano di viabilità del Comune di Napoli per il corteo di Cgil e Uil che questa mattina alle 9 è partito da piazza Garibaldi, per arrivare a piazza Matteotti, dove è stato allestito il palco per il comizio. Per consentire la manifestazione diverse strade del centro storico, compreso Corso Umberto I, sono state chiuse alla circolazione, con il grosso delle auto deviate proprio su via Marina.

Traffico impazzito in città, tram deviati

A seguito dell'incidente stradale, i tram 421 limitano il proprio percorso a piazza Nazionale. A causa della chiusura della preferenziale su via Marina, il traffico in città è impazzito. Si registrano lunghe code sull'asse costiero, con auto, bus e tir in attesa. Intanto sono in corso le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati, in modo da poter ripristinare le regolare circolazione veicolare nel tempo più breve possibile.