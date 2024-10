video suggerito

Napoli, mamma investita e uccisa mentre accompagna i figli a scuola in via Marina. È la 21esima vittima dell’anno Investita e uccisa a via Marina. Incidente stradale davanti al parcheggio Brin. Indaga la Polizia Locale. È la 21esima vittima del 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Donna investita e uccisa a via Marina, all'altezza del parcheggio Brin a Napoli. Si tratta della madre di due bambini, a quanto apprende Fanpage.it. La donna era di ritorno a casa, aveva appena accompagnato i figli a scuola nei pressi di via Ponte della Maddalena, quando è stata travolta da un'auto in via Marina, all'altezza della zona di Sant'Erasmo. Si tratta della 21esima vittima di incidenti stradali a Napoli.

L'incidente strada è avvenuto attorno alle ore 9 di oggi 1 ottobre. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, sotto il coordinamento del Comandante, il generale Ciro Esposito, e l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, per prestare i soccorsi del caso. Ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. L'investita è deceduta a seguito delle ferite riportate. Sul posto c'è ora il magistrato di turno per i rilievi sul luogo dell'incidente stradale mortale.

Incidente a via Marina, esami tossicologici per l'investitore

Secondo la prima ricostruzione, la donna, proveniente dal lato mare, stava attraversando la strada per raggiungere l'altra corsia, quando sarebbe stata travolta dall'auto, una Fiat Panda, all'interno della corsia preferenziale. L'impatto le è stato fatale. La donna purtroppo è deceduta a seguito delle lesioni riportate nell'impatto. Per l'investitore sono stati disposti gli esami alcolemici e tossicologici presso l'Ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca.

Traffico bloccato all'altezza del parcheggio Brin

A seguito dell'incidente la corsia preferenziale centrale di via Marina, precisamente in via Amerigo Vespucci, è stata chiusa al transito. L'area è stata transennata con il nastro bianco e rosso. La linea del tram è stata chiusa. Il traffico è andato in tilt.

Si tratta della 21esima vittima di incidenti stradali a Napoli dall'inizio del 2024. Sabato scorso un altro incidente mortale era avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del Centro Commerciale Azzurro. Un uomo di 74 anni, Antonio Di Napoli, venditore di spighe, è stato investito e ucciso da un'auto in transito, attorno alle ore 19,30. Anche in quel caso, le indagini sono state affidate alla Polizia Locale di Napoli.