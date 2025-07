video suggerito

Incidente tra auto e scooter tra via Gianturco e via Brin, motociclista in ospedale a Napoli La dinamica ancora in fase di accertamento. Sempre in mattinata, investito un pedone nel Rione Vasto e portato all’ospedale Cardarelli. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Incidente questa mattina tra via Emanuele Gianturco e via Benedetto Brin a Napoli: a scontrarsi, un'automobile ed una moto, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire da parte delle forze dell'ordine. Ad avere la peggio il conducente della motocicletta, portato presso l'Ospedale del Mare. Sul posto gli agenti dell'Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli.

Dinamica ancora tutta da accertare: si tratta di una zona nota anche per la presenza degli stazionamenti dei bus a due passi dal Parcheggio Brin, che prende il nome dall'omonima via che da via Gianturco porta su via Alessandro Volta, nonché per gli alloggi studenteschi dell'Università L'Orientale di Napoli.

In mattinata, altro incidente ma nel Rione Vasto, alle spalle della Stazione di Napoli Centrale: qui, tra via Venezia e via Bologna, è stato investito un pedone, poi portato all'ospedale Cardarelli per le cure del caso. Si lavora anche in questo caso alla dinamica del tutto: sul posto sono giunti gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli, al lavoro per accertare cause e responsabilità.