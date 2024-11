video suggerito

Incidente a via Marina durante la Corsa per la Pace Napoli-Pompei: motociclista grave in ospedale Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, sulla corsia preferenziale di via Amerigo Vespucci, all’altezza dell’ospedale Loreto Mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Scontro tra furgone e moto in via Marina durante la "corsa per la Pace" Napoli-Pompei questa mattina, domenica 24 novembre 2024. Ad avere la peggio il motociclista, che è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato refertato con 30 giorni di prognosi. Il violento incidente stradale è avvenuto questa mattina, sulla corsia preferenziale di via Amerigo Vespucci, all'altezza dell'ospedale Loreto Mare, poco distante da dove è morta, il 1 ottobre scorso Valeria Vertaglio, la mamma 42enne di due bambini, investita e uccisa mentre attraversava sulla preferenziale, dopo aver accompagnato i figli a scuola.

Incidente durante la corsa per la Pace

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro avvenuto questa mattina. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Municipale, reparto Infortunistica Stradale, per eseguire i rilievi del caso. Il sinistro, secondo quanto appreso da Fanpage.it, sarebbe avvenuto durante la Maratona per la Pace prevista per oggi. I corridori, secondo il piano di viabilità organizzato dal Comune di Napoli, sono stati indirizzati sulla corsia ordinaria, mentre il traffico veicolare è stato deviato sulla corsia preferenziale al centro.

Ad un certo punto, però, si sono scontrati un furgone e una moto, per cause ancora in corso di accertamento. I veicoli andavano nella stessa direzione di marcia, da piazza Garibaldi verso Corso Lucci. Dopo l'incidente stradale è stata chiusa la corsia tra Corso Lucci e Corso Garibaldi per procedere alla bonifica della strada e ad eseguire i rilievi del caso. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. Il motociclista è stato ricoverato, come detto, con una prognosi di 30 giorni per la guarigione. Mentre l'autista del furgone è rimasto indenne.

Foto Fanpage.it